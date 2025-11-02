Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Θρήνος στη Λοκρίδα για χαμό δύο νεαρών που βγήκαν το Σαββατόβραδο για να διασκεδάσουν και άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε ένα ελαιώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο φίλοι, ηλικίας 28και 25 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη

Τα ξημερώματα κινήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο από την Αταλάντη προς τη Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής. Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Όπως είπε διερχόμενος οδηγός στο LamiaReport, το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: lamiareport.gr