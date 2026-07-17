Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη από τη Μολδαβία που ήταν η μόνη, η οποία επέζησε από το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική.

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, το αυτοκίνητο μιας οικογένειας από τη Μολδαβία συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα, μητέρα, πατέρας και ένα έξι μηνών βρέφος να χάσουν τη ζωή τους.

Η 7χρονη κόρη τους απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη, όπου δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει τραύματα σε κεφάλι, πρόσωπο και θώρακα.

Θρήνος για τον θάνατο οικογένειας από την Μολδαβία:

Η είδηση της οικογενειακής τραγωδίας έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Μολδαβίας, βυθίζοντας στο σκοτάδι τους πολίτες της.

Σημειώνεται πως η δημοτική αρχή του Στρασένι κάλεσε τους κατοίκους της να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένεια, προκειμένου να επαναπατριστούν οι σοροί της αδικοχαμένης οικογένειας. Η ανακοίνωση γνωστοποιεί ότι ο πατέρας ονόματι Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το βρέφος της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ η 7χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής του Στρασένι:

Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου ξεκληρίστηκε μια οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, καθώς η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί αμέσως μετά τη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση του φορτηγού με το επιβατικό αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας, η οποία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας.