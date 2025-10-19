Έφυγε από από την ζωή ο 21χρονος Κωνσταντίνος Φωτιάδης, από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με το ΙΧ του.

Ο νεαρός έδωσε επί εννέα μήνες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Το τροχαίο είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου, στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς.

Ο νεαρός οδηγός πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και τράκαρε πάνω σε μια ελιά.

Στον άτυχο νέο είχε φτάσει άμεσα και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, ο 20χρονος (τότε) διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή προερχόμενο από την Ακαδημία του Ερμήλιου Soccer club, στη Δροσιά Χαλκίδας.

Από το ατύχημα, ο Κωνσταντίνος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, ανήμπορος να μιλήσει ή να κινήσει τα άκρα του.

Πριν τρεις εβδομάδες -και μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε.

Ο χαμός του βύθισε στο πένθος τον πατέρα του Χρήστο, τη μητέρα του, τα αδέλφια του, συγγενείς και φίλους.

Πηγή: eviaonline.gr

Επιμέλεια: Π.Π.