Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά, θα γραφτεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο τραγικός επίλογος για τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης, παρουσία συγγενών, φίλων, αλλά και συναδέλφων του που θα ταξιδέψουν από την Αθήνα για το ύστατο χαίρε.

Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα που «έσβησαν» πρόωρα

Ο Γιώργος Ζυμπίδης βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με έναν 44χρονο συνάδελφό του, τον υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, την ώρα που επιχειρούσαν να σβήσουν τις φλόγες και να ερευνήσουν το φλεγόμενο κτήριο για τυχόν εγκλωβισμένους. Για τον 23χρονο, το νήμα της ζωής κόπηκε μόλις δύο μήνες αφότου είχε ορκιστεί πυροσβέστης, αποφοιτώντας το καλοκαίρι του 2026 από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του μιλούν για έναν χαμογελαστό, δοτικό νέο που φορούσε με υπερηφάνεια τη στολή του, ενώ παράλληλα είχε πετύχει φέτος την εισαγωγή του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σχεδιάζοντας να συνδυάσει την υπηρεσία στο Σώμα με τις ακαδημαϊκές του σπουδές.

Διατάχθηκε ΕΔΕ – Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες της επιχείρησης

Ενώ ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης.

Μιλώντας στο «MEGA», ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για:

Απουσία επικεφαλής και μηδενική ορατότητα: Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων του που επικαλέστηκε, το εσωτερικό του κτηρίου και οι σκάλες ήταν γεμάτα σκουπίδια με μηδενική ορατότητα, ενώ κατήγγειλε ότι φέρεται να μην υπήρχε επικεφαλής αξιωματικός υπηρεσίας ή βάρδιας στο σημείο για τον συντονισμό.

Εξοπλισμός και οξυγόνο: Έθεσε ζήτημα ελέγχου των αναπνευστικών συσκευών, υποστηρίζοντας ότι η φιάλη του ενός εκ των δύο πυροσβεστών είχε αδειάσει από οξυγόνο, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ύπαρξης συστημάτων εντοπισμού ακινησίας (beeper).

Έλλειψη στήριξης στην οικογένεια: Ο κ. Παπαντώνης κατήγγειλε επίσης ότι δεν υπήρξε μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτε για τη διάθεση υπηρεσιακού οχήματος ώστε να μεταβούν οι γονείς του 23χρονου από την Καστοριά για την αναγνώριση της σορού, ούτε για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

Η μάστιγα των εγκαταλελειμμένων κτηρίων: Επεσήμανε, τέλος, την καθημερινή καταπόνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική (Ζεφύρι, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο) από συνεχείς κλήσεις για πυρκαγιές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, οι οποίες συχνά σχετίζονται με την κλοπή καλωδίων και χαλκού.