Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέσθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη η κηδεία της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, της νεαρής ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της στο τραγικό τροχαίο της περασμένης Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό.

Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη, με την ταφή να ακολουθεί στα Κοιμητήρια της Θέρμης, όπου συγγενείς, φίλοι, συναθλήτριες και άνθρωποι της οικογένειας του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο.

Ανταποκρινόμενοι στην τραγική έκκληση της μητέρας της, η οποία ζήτησε από όλους να παρευρεθούν ντυμένοι στα λευκά – καθώς «η Άννα-Μαρία ήταν ένας άγγελος» – οι παρευρισκόμενοι αποχαιρετούν το νεαρό κορίτσι μέσα σε βαρύ πένθος.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ο πατέρας της 15χρονης προχωρά σε μια βαρυσήμαντη καταγγελία, επιμένοντας ότι ο πραγματικός οδηγός του απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που τελικά παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στην αστυνομία.