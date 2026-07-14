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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέσθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη η κηδεία της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, της νεαρής ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της στο τραγικό τροχαίο της περασμένης Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό.
Η εξόδιος ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη, με την ταφή να ακολουθεί στα Κοιμητήρια της Θέρμης, όπου συγγενείς, φίλοι, συναθλήτριες και άνθρωποι της οικογένειας του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο.
Ανταποκρινόμενοι στην τραγική έκκληση της μητέρας της, η οποία ζήτησε από όλους να παρευρεθούν ντυμένοι στα λευκά – καθώς «η Άννα-Μαρία ήταν ένας άγγελος» – οι παρευρισκόμενοι αποχαιρετούν το νεαρό κορίτσι μέσα σε βαρύ πένθος.
Την ίδια ώρα, η υπόθεση λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ο πατέρας της 15χρονης προχωρά σε μια βαρυσήμαντη καταγγελία, επιμένοντας ότι ο πραγματικός οδηγός του απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που τελικά παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στην αστυνομία.
Ανατροπή στο τραγικό τροχαίο με την 15χρονη: Υπό έρευνα ο πατέρας της
Σημαντική ανατροπή σημειώνεται στις έρευνες για το φονικό τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές ελέγχουν πλέον ως ύποπτο τον πατέρα της άτυχης Άννας-Μαρίας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιάννης Γκοτζαμανίδης, ο πατέρας της 15χρονης ερευνάται για το αν προχώρησε σε αντικανονική προσπέραση δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση με το απορριμματοφόρο του Δήμου.
Κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη πραγματογνωμοσύνη και κοινή αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας.
Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν τεχνικοί σύμβουλοι τόσο της οικογένειας της 15χρονης όσο και του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναλύσουν από κοινού τα ευρήματα και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια και τις ευθύνες της φονικής σύγκρουσης.