Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με τον πόνο να ξεχειλίζει και με ένα τεράστιο γιατί ζωγραφισμένο στα μάτια όλων, τελέστηκε η κηδεία του τρίχρονου Ανδρέα που έχασε τη μάχη με τη ζωή, όταν έπεσε από τοιχίο ύψους μόλις 2 μέτρων, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του, ενώ έκανε βόλτα με τον 25χρονο θείο του.

Οι γονείς του, οι δύο αδελφούλες του, οι συγγενείς του, ολόκληρο το χωριό των Σπάτων Αχαΐας , αλλά και ολόκληρη η Δυτική Αχαΐα, αποχαιρέτησαν το μικρό Ανδρέα. Το αγγελούδι κηδεύτηκε μέσα σε βουβό πόνο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, καθώς κανείς δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει, πως το μικρό παιδάκι δεν θα είναι πια κοντά τους.

Συντετριμμένος και ο 25χρονος θείος του, ο οποίος δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως έγινε το μοιραίο ατύχημα, που στοίχισε την ζωή στο ανιψάκι του.Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 16.00 το απόγευμα της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα.

Τραγική φιγούρα ο 25χρονος θείος του παιδιού

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ», είπε στον εισαγγελέα.

Κανείς δεν υποψιαζόταν ότι ο κίνδυνος παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας, ενώνεται με τοίχο σπιτιού, ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί ακριβώς, όμως συνέβη το αναπάντεχο όταν ο θείος του παιδιού ενώ το κρατούσε στην αγκαλιά του χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Όλο το χωριό έτρεξε να βοηθήσει και ο παππούς του μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε, παρά το γεγονός ότι του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Πηγή: tempo24