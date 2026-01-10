Με τραγικό τέλος ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/1), στην περιοχή της Βιάννου και συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί, για τον 27χρονο Στέλιο Τσικνάκη από την Άνω Βιάννο.

Ο νεαρός άνδρας γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80-100 μέτρων, στην περιοχή «Πετριθιά», ενώ στο σημείο βρισκόταν για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ο γιατρός που ήταν εκεί, απλά διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου παλικαριού.

Αυτή την ώρα η σορός του 27χρονου μεταφέρεται στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Η συγκεκριμένη είδηση έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη την Βιάννο, για ένα νέο παλικάρι που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή.

Φωτογραφίες: patris.gr