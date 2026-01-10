Με τραγικό τέλος ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/1), στην περιοχή της Βιάννου και συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί, για τον 27χρονο Στέλιο Τσικνάκη από την Άνω Βιάννο.

Ο νεαρός άνδρας γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα βάθους 80-100 μέτρων, στην περιοχή «Πετριθιά», ενώ στο σημείο βρισκόταν για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του.

Ο γιατρός που ήταν εκεί, διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου παλικαριού

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ  σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ο γιατρός που ήταν εκεί, απλά διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου παλικαριού.

Αυτή την ώρα η σορός του 27χρονου μεταφέρεται στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Η συγκεκριμένη είδηση έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη την Βιάννο, για ένα νέο παλικάρι που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή.

Φωτογραφίες: patris.gr

