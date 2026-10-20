Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει στην αθλητική οικογένεια του Γαλατσίου και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς.

Ο νεαρός αθλητής έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του και ολόκληρη τη τοπική κοινωνία. Ο χαμός ενός τόσο νέου ανθρώπου, πάνω στη δημιουργική και αθλητική του πορεία, έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά συγκίνηση, καθώς ο 17χρονος Γιώργος αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό και ζήτησε από τον προπονητή του να γίνει αλλαγή για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Λίγες ώρες αργότερα στο σπίτι του υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η κατάστασή του ήταν από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και, τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίστηκε μη αναστρέψιμη, μέχρι που 16 μέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του 17χρονου Γιώργου προκάλεσε αμέσως κύμα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων μηνυμάτων από ερασιτεχνικά σωματεία, αθλητικούς φορείς και συναθλητές του, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα παιδί αγαπητό, με ήθος και πάθος για το ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Λυμπέρης αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην ομάδα Κ17 του Πανιωνίου. Το καλοκαίρι μετακινήθηκε στον Ηλυσιακό και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον «ΠΑΣ Γαλάτσι».

Συγκινητικές ανακοινώσεις από τις ομάδες όπου αγωνίστηκε

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο 17χρονος αποχαιρέτησαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή με συγκινητικές ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη θλίψη τους και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Η ανακοίνωση του «ΠΑΣ Γαλάτσι»

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μας.

Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, που από το περασμένο καλοκαίρι έγινε μέλος της οικογένειας μας.

Μέσα σε λίγους μήνες ο Γιώργος έγινε ένας από εμάς. Όπως κέρδισε την θέση του στην 11αδα μας κέρδισε και μία μοναδική θέση στην καρδιά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ.

Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια τα λόγια είναι φτωχά.

Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια.

Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Θα είσαι πάντα ένας από εμάς.

Καλό ταξίδι.

Οι συμπαίκτες σου, οι προπονητές σου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Γαλάτσι»

Η ανακοίνωση του Ηλυσιακού

«Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια»

Ανακοίνωση από τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.

«Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια»

Συλλυπητήρια και από τον «Νεοπεντελικό»

«Το σωματείο του Νεοπεντελικού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 17 ετών, από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, δίνοντας μια πολύ δυνατή μάχη για 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έμελλε ο αγώνας εναντίον της ομάδας μας να είναι ο τελευταίος του Γιώργου. Καλό παράδεισο Γιώργο, ελπίζουμε τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο στον ουρανό μαζί με τα άλλα παιδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που τόσο άδικα έχουν φύγει και μακάρι να είσαι ο τελευταίος».