Ηρακλειώτης ήταν ο 19χρονος ΕΠΟΠ που έχασε ακαριαία τη ζωή του στο πεδίο βολής της Ρόδου νωρίς σήμερα το πρωί.

Πρόκειται για το γιο του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και γιο της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτη.

Σύμφωνα με αδελφικό φίλο της οικογένειας ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει το γιο του

Η οικογένεια του 19χρονου Ραφαήλ βιώνει ανείπωτη οδύνη, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει πώς ο ενθουσιασμός του παιδιού τους για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά σε τραγωδία.

Ο Ραφαήλ είχε μεταβεί στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, γεμάτος προσδοκίες για το νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έχοντας βαθιά χαραγμένο μέσα του το αίσθημα της προσφοράς. Όπως αποκαλύπτει ο πατέρας του, ο παππούς του 19χρονου υπήρξε παλαιότερα πυροτεχνουργός και μάλιστα είχε υπηρετήσει στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που έκανε τον νεαρό ακόμη πιο περήφανο για τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση.

Σοκαρισμένοι οι Λιμενικοί του Ηρακλείου

Σε σοκ βρίσκονται οι λιμενικοί του Ηρακλείου στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Ο πατέρας του 19χρονου ήταν στο Λιμενικό Σώμα με όλους στην Κρήτη να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνος. «Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πως να αντιδράσουμε. τι να του πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια», λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη του σώματος στο Ηράκλειο.

Πως έγινε η τραγωδία

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα ο 19χρονος ΕΠΟΠ κα ο 37χρονος λοχίας (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Μεταξύ του οπλισμού υπήρχαν και αμυντικές χειροβομβίδες, μία από τις οποίες απασφάλισε κατά τη μεταφορά με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος την αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό με οπλισμό σε στρατιωτική μονάδα του νησιού. Πριν από 13 μέρες, κατά τη διάρκεια άσκησης στο νησί, και ενώ διενεργούνταν βολές από το ΕΤΕΘ της ΔΕΠ, σημειώθηκε εμπλοκή σε πενηντάρι πολυβόλο. Κατά τη διαδικασία απεμπλοκής του όπλου, από ανθυπολοχαγό, σημειώθηκε έκρηξη κάλυκα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στον μηρό.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος

Συλλυπητήρια από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θανόντα ΕΠΟΠ Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Άμυνας ανέφερε με ανάρτησή του στο X:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα.»

Με πληροφορίες από: Patris.gr