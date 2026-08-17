Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται στη χώρα μας, η ευχή είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να μη χαθούν άνθρωποι. Όμως η πραγματικότητα, και αυτό το καλοκαίρι, δείχνει ότι ήδη θρηνούμε εννιά νεκρούς, που δεν γλίτωσαν από τον πύρινο εφιάλτη.

Οι τέσσερις από τους εννιά είναι επαγγελματίες, που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, ενώ θρηνήσαμε και ένα ανήλικο παιδί.

Μόνο από τις 29 Ιουλίου μέχρι και χθες Κυριακή 16 Αυγούστου, σε λιγότερο από μήνα δηλαδή, χάθηκαν επτά ανθρώπινες ζωές.

Τραγωδίες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους.

Ωραιόκαστρο: Νεκροί πατέρας και γιος

Η φωτιά που ξέσπασε στον Δήμο Ωραιοκάστρου, στις 30 Ιουνίου, προκάλεσε μία αδιανόητη τραγωδία. Ένας πατέρας 65 ετών και ο γιος του, μόλις 12 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, σε δασική έκταση στο χωριό Λητή.

Η μητέρα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά εγκαύματα.

Πατέρας και γιος φαίνεται να εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι τους, την ώρα της πυρκαγιάς. Ακόμα και οι πυροσβέστες πάγωσαν, όταν αντίκρυσαν τις δύο σορούς.

Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες

Στις 29 Ιουλίου, στο Ρέθυμνο, η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Κρύα Βρύση, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Ο 25χρονος Παντελής, εποχικός πυροσβέστης και ο 58χρονος Μανώλης, πυροσβέστης πενταετούς θητείας, ήταν ανάμεσα στους πυροσβέστες που επιχείρησαν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Όμως σε λίγα λεπτά όλα άλλαξαν. Όπως όλα δείχνουν, εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά, παγιδεύτηκαν από τους πυκνούς καπνούς και έχασαν τη ζωή τους.

Ο θρήνος για τους συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους ήταν δίχως τέλος.

Ο 25χρονος είχε επιστρέψει στον τόπο του, καθώς είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο και ασχολήθηκε με αυτό που αγαπούσε. Ο 58χρονος ήταν άνθρωπος της προσφοράς και όλοι τον γνώριζαν για τη συμμετοχή του στα κοινά του τόπου του.

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος

Η 29η Ιουλίου καταγράφεται ως μία μαύρη ημέρα για την Πυροσβεστική καθώς μετά τους δύο νεκρούς στο Ρέθυμνο, ένας άλλος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γύθειο, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Πρόκειται για τον 27χρονο Υποδιοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή Αγερανό.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην πατρίδα του στο Αγρίνιο. Ήταν μοναχοπαίδι, που είχε όλη την ζωή μπροστά του, αλλά χάθηκε σε μία στιγμή ξαφνικά.

Ψάθα: Οι δύο νεκροί πιλότοι

Εν ώρα καθήκοντος έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου Bell, που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ενώ επιχειρούσαν από αέρος στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφθασε στη Δυτική Αττική.

Ήταν 2 Αυγούστου στην περιοχή της Ψάθας όταν συνέβη η τραγωδία. Το βίντεο από τη σύγκρουση πάγωσε όλη τη χώρα, ενώ η οικογένεια του Έλληνα πιλότου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου, αναζητώντας απαντήσεις. Μάλιστα η δικηγόρος της οικογένειας έκανε λόγο για ανθρωποκτονία.

Το βίντεο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων:

Σαλαμίνα: Νεκρό ζευγάρι

Μεσημέρι Κυριακής 16 Αυγούστου. Η φωτιά στη Σαλαμίνα έκαιγε σπίτια και στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφόρησε η είδηση ότι υπάρχουν δύο νεκροί.

Τα τηλέφωνα στην πυροσβεστική πήραν «φωτιά» και δυστυχώς, λίγα λεπτά αργότερα, ήρθε η επιβεβαίωση.

Ένα ζευγάρι που προσπάθησε να αποφύγει τις φλόγες, έχασε τη ζωή του. Σε ένα μικρό ρέμα εντοπίστηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Μαζί στη ζωή μαζί και στο θάνατο.