Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η σημερινή (19/1), τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, όσον αφορά τις αμβλώσεις. Η ίδια δήλωσε πως είναι θέμα προς δημόσια διαβούλευση και ότι υπάρχει ηθικό θέμα, το οποίο η ίδια αναγνωρίζει με την ιδιότητα του γιατρού.

Τα λεγόμενά της έγιναν αποδεκτά με αποδοκιμασίες, τόσο από την κοινή γνώμη, όσο και από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα. «Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το φοβερό είναι ότι ακούστηκε κάτι τέτοιο από γιατρό», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκοταδιστική αντίληψη θεοκρατικών καθεστώτων

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε “δημόσια διαβούλευση” δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την Τραμπική ιδεολογία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Δικαιωμάτων και Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών, αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες – και αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και τη θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”.

Η κα Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά”. Ωστόσο, η αμφισβήτησή της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα “Νίκη”, που ήδη εκπροσωπείται στη Βουλή».

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της», αναφέρει σε σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Τονίζει ότι «η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα» και ότι «σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».

ΚΚΕ: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της», τονίζει σε σχόλιό του το Τμήμα για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας του ΚΚΕ.

Όπως προσθέτει, «αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας».

«Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες», καταλήγει.

Αντιδράσεις και από πολιτικά πρόσωπα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, της Νέας Αριστεράς, αναφέρει σε ανάρτησή του ότι «οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, τόνισε επίσης ότι «το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της έχει κατοχυρωθεί και το θέμα έχει επιλυθεί οριστικά από το 1986, με την εισήγηση της τότε υφυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαρίας Κυπριωτάκη, με το νομοσχέδιο για την τεχνητή διακοπή της κύησης, παρά τις τότε λυσσώδεις αντιδράσεις της Ν.Δ. του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εδώ και 40 χρόνια το θέμα θεωρείται λήξαν. Οτιδήποτε άλλο είναι, ως άποψη, Ακροδεξιά. Είναι μια άποψη που έχει διατυπώσει στην Ελλάδα μόνο η Ακροδεξιά και ο κ. Θάνος Πλεύρης».

Η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, έκρινε «προβληματική» τη δήλωση για τέσσερις λόγους: «Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες.

Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών, όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες.

Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας.

Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και για τον λόγο αυτό δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».

Αναλυτικά η δήλωση της κας Καρυστιανού:

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω», είπε αρχικά, και πρόσθεσε:

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται.

Η επιστήμη μου, με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει.

Από τη στιγμή που στους τρεις μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά, ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν.

Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις, αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».