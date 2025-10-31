Επιμέλεια: Π.Κ.

Σφοδρή αντιπαράθεση και έντονες αντιδράσεις ακόμη και στο κυβερνών κόμμα έχει προκαλέσει το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη καταθέσει ερωτήσεις ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης αμυνόμενος δήλωσε πώς «πρέπει να ληφθούν σκληρές αποφάσεις».

Με την δήλωση αυτή και με την παραπομπή του ζητήματος σε «συνεδριάσεις επιτροπών» από βδομάδα ο Υπουργός Οικονομικών μάλλον πρόσθεσε λάδι στη φωτιά παρά συνέβαλε στο να πέσουν οι τόνοι. Σφοδρές είναι και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου κλείνουν τα καταστήματα.

Ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης καταδεικνύει προχειρότητα αλλά και επιπολαιότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκαλέσει η πέραν πάσης αμφιβολίας προβληματική διαχείριση της «καυτής πατάτας» που λέγεται ΕΛΤΑ.

Ας μην λησμονούμε πώς είναι η δεύτερη φορά που τα ΕΛΤΑ βρίσκονται στην δίνη του κυκλώνα . Είχε προηγηθεί η ηχηρή παραίτηση του προηγούμενου CEO του Οργανισμού, Γιώργου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος για λόγους ευθιξίας και προσωπικής αξιοπρέπειας σηκώθηκε και έφυγε αντιλαμβανόμενος τα σκοτεινό παρασκήνιο που παιζόταν σε διάφορα επίπεδα της εξουσίας. Τότε είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Πάτση του οποίου η ασυλία ήρθη στη Βουλή. Ο Πάτσης ήταν και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας DLA Piper με την οποία τα ΕΛΤΑ είχαν συνάψει συμφωνία συνεργασίας.

Ο Πάτσης κατηγορήθηκε για πλαστό Πόθεν Έσχες. Τελικά επήλθε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του δικηγορικού γραφείου του Ανδρέα Πάτση και του νομικού γραφείου του ανιψιού του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Μαξίμου όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με τις Υποκλοπές.

Το ενδιαφέρον στοιχείο στην σημερινή υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι ότι η απόφαση κλεισίματος 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα ανακοινώθηκε μόλις 4 ημέρες πριν την εφαρμογή της. Ουδείς είχε ενημερωθεί, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι τοπικές κοινωνίες ούτε ως φαίνεται και ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατία τουλάχιστον.

Αιφνιδιασμός στις τοπικές κοινωνίες

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και επιχειρηματίες, περιοχών που πλήττονται από το ξαφνικό λουκέτο των ταχυδρομικών καταστημάτων.

Δηλώνουν άγνοια και αιφνιδιασμό, καθώς η ανακοίνωση του κλεισίματος αναρτήθηκε στις εισόδους των καταστημάτων την Τετάρτη (29/10), προκειμένου να αναγγείλουν ότι κλείνουν τη Δευτέρα (3/11).

Καμία περαιτέρω ενημέρωση, καμία προετοιμασία και καμία προηγούμενη συνεννόηση. Επιχειρηματίες που συνεργάζονται με τα ΕΛ.ΤΑ. δηλώνουν ότι δεν ξέρουν πως θα στέλνουν και πως θα παραλαμβάνουν εμπορεύματα από τη Δευτέρα. Υπάρχουν περιοχές όπου το μόνο κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων που θα μείνει ανοικτό, θα είναι αυτό της πρωτεύουσας του Νομού.

Ως εκ τούτου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν, με ασαφείς ακόμα τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγών που ανακοίνωσε χθες η εταιρεία.

Για άλλη μια φορά το ξεχαρβάλωμα μια δημόσιας επιχείρησης θα δώσει την πάσα σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό.