Συναγερμός σήμανε στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίας, όταν μια τεράστια λεύκα ξεριζώθηκε και κατέπεσε στη μέση του δρόμου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν διερχόταν όχημα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμου Ναυπακτίας, το οποίο απομάκρυνε τη λεύκα και τη μετέφερε σε παρακείμενο χωράφι, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε δρόμους με δέντρα και παλαιές φυτεύσεις.

Πηγή: nafpaktianews.gr