Τα πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, που ήταν αποτέλεσμα του άγριου ξυλοδαρμού του, ήταν η αιτία θανάτου για τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158 .

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανότατα ο γνωστός ποινκολόγος ήταν για ώρες νεκρός στο γραφείο του, χτυπημένος άγρια στο κεφάλι και με τα ρούχα του διασκορπισμένα στο χώρο. Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει το γεγονός ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το χρονικό της τραγικής ανακάλυψης

Ο 73χρονος δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των οικείων του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του τον αναζητούσαν επίμονα τηλεφωνικά, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν καμία απάντηση.

Καθώς οι ώρες περνούσαν, τα δύο ανήλικα κορίτσια μετέβησαν στο γραφείο του πατέρα τους και άρχισαν να χτυπούν το κουδούνι. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Εκείνος άνοιξε την πόρτα του γραφείου, όπου τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με το τραγικό θέαμα. Στο σημείο έσπευσε λίγο αργότερα και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος τον αναζητούσε επίσης από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι

Η σορός του Σταύρου Γεωργίου εντοπίστηκε γυμνή και σε εμβρυακή στάση. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Παράλληλα, από τον πρώτο έλεγχο στην είσοδο του γραφείου δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης, ούτε και μοιάζει να έχει κλαπεί κάτι.

Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο εκλήθη ιατροδικαστής, που ζήτησε να μην αλλοιωθεί ο χώρος, μέχρι να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, με τις έρευνες να εστιάζουν στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Φως στα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και η εξέταση των ευρημάτων από τον χώρο και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που έχουν ήδη πάρει οι Αρχές. Την υπόθεση ανέλαβε κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ενώ ο ιατροδικαστής εξέτασε ήδη μακροσκοπικά την σορό και τις επόμενες ώρες θα γίνει και η νεκροψία.

Πάντως, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, που βρισκόταν στο χώρο ή να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού με κλoτσιές και χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή άλλου όπλου.

Βίντεο έξω από το κτήριο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ποινικολόγος

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό λόγω της συχνής συμμετοχής του σε τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ είχε εμπλακεί νομικά και στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ από τη Βέροια.