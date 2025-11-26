Γνωστός επιχειρηματίας στη Λαμία θέλησε να αγοράσει δυο επαγγελματικά αυτοκίνητα από το εξωτερικό και του απέσπασαν σχεδόν 40.000 ευρώ χωρίς ποτέ να του δοθούν τα οχήματα.

Το Μάιο του 2024, ο υπεύθυνος της επιχείρησης εντόπισε στη Γερμανία μέσω αγγελιών, δύο επαγγελματικά αυτοκίνητα, μάρκας Mercedes. Τα αυτοκίνητα αυτά θα του ήταν χρήσιμα για την εταιρία του.

Με αφορμή αυτή την αγορά, ήθελε να βρει και κάποιον συνεργάτης, ώστε να τον βοηθήσει στην μεταφορά των αυτοκινήτων από το εξωτερικό.

Τότε εμφανίσθηκε ένας Έλληνας με εταιρία στην Αττική, που βρισκόταν στη Γερμανία και τον ενημέρωσε ότι θα αγόραζε εκείνος τα αυτοκίνητα για λογαριασμό της Λαμιώτικης επιχείρησης και στη συνέχεια θα τα έφερνε στην Ελλάδα για να της τα μεταβιβάσει.

Παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία μέσω viber έπεισε το Λαμιώτη επιχειρηματία να του καταβάλει σε δύο δόσεις το ποσό των 39.980 ευρώ που αντιστοιχούσε στην αξία των αυτοκινήτων, συν τα έξοδα εκτελωνισμού και την αποζημίωσή του.

Μετά από αυτές τις κινήσεις, εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες σταμάτησε να απαντά στα τηλέφωνα, ενώ τα αυτοκίνητα που έπρεπε να τα είχε παραδώσει μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2024, ουδέποτε παραδόθηκαν.

Αργότερα, ο επιχειρηματίας πληροφορήθηκε ότι τα αυτοκίνητα αυτά πουλήθηκαν σε κάποιον άλλον στην Κροατία.

Η υπόθεση έφτασε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, μετά από την σχετική καταγγελία. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο και κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα της απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Τέλος, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Πηγή: Lamia Report