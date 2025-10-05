Θύμα απάτης έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου, ένας ηλικιωμένος στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στον ηλικιωμένο και αρχικά τον απείλησαν ότι θα του κάνουν κακό, αν δεν τους έδινε όσο χρήματα και κοσμήματα έχει. Αμέσως μετά, ξανακάλεσαν τον ηλικιωμένο, υποστηρίζοντας ότι είναι αστυνομικοί και αφού τον καθησύχασαν, τον έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά του, και να τα αφήσει σε ένα σημείο προκειμένου να τα φυλάξουν εκείνοι.

Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο έβαλε σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 500 χιλιάδων ευρώ, και περίπου 10 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, και τα άφησε στο προκαθορισμένο σημείο. Οι δράστες στη συνέχεια πήραν την σακούλα με την «λεία» και διέφυγαν.