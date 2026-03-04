Θύμα επίθεσης από δύο άτομα αγνώστων στοιχείων, έπεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal Θεόδωρος Αθανασόπουλος τη Τρίτη 3/3, όπως επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος είχε αφήσει νωρίτερα τα παιδιά του στο σχολείο.

Ενημέρωση από την εταιρεία επιβεβαιώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Cepal: «Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, μετέβη στο τμήμα Εκβιαστών προκειμένου να καταθέσει για την επίθεση.

Η Cepal Hellas είναι ελληνική χρηματοοικονομική εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση δανείων και πιστώσεων ρυθμισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Cepal έχει ιστορικά στενή σχέση με την Alpha Bank η οποία της έχει μεταβιβάσει τη δραστηριότητα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινων δανείων) από τις δραστηριότητές της.