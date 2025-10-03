Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, δεν παρέλαβε την πρόσκληση που όριζε τη νέα ημερομηνία εκταφής του Ντένις Ρούτσι για την επόμενη εβδομάδα.

Μετά από αυτό, εκδόθηκε εισαγγελική εντολή ώστε η πρόσκληση να επιδοθεί απευθείας στο γραφείο της. Ωστόσο, όταν ο δικαστικός κλητήρας έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν για να την παραλάβει. Τελικά, προχώρησε σε θυροκόλληση του εγγράφου στην πόρτα του γραφείου της κ. Κωνσταντοπούλου, με την οποία ορίζεται η ημέρα της εκταφής.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία έχει εγκρίνει το αίτημα εκταφής αλλά μόνον για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης – DNA και όχι τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που ζητάει ο πατέρας απεργός πείνας.