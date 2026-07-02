Μεγάλες ανατροπές που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ενοίκων και ιδιοκτητών φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, 97 ολόκληρα χρόνια μετά την εφαρμογή του ιστορικού νόμου 3741/1929, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην πλήρη αναμόρφωση των ενοχικών σχέσεων στις πολυκατοικίες.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μια ειδική 13μελής επιτροπή αναλαμβάνει να συντάξει το νέο πλαίσιο, το οποίο βάζει στο στόχαστρο δύο από τις μεγαλύτερες εστίες «πολέμου» ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες: τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις στη διαμόρφωση των διαμερισμάτων.

Τέλος στο «κυνήγι» των κακοπληρωτών: Διαδικασίες-εξπρές και υπερεξουσίες

Μέχρι σήμερα, το κυνήγι των απλήρωτων κοινοχρήστων αποτελούσε τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους διαχειριστές, με τις δικαστικές διαμάχες να κρατούν χρόνια. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες, θεσπίζοντας εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίνονται πλέον αυξημένες αρμοδιότητες και «υπερεξουσίες» στον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Στόχος είναι να μπορεί η συνιδιοκτησία να διεκδικεί και να εισπράττει άμεσα τα χρέη από ασυνεπείς ιδιοκτήτες, χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία και τη συντήρηση των κτηρίων.

Τι προβλέπεται για τη συνένωση ή τον διαχωρισμό διαμερισμάτων

Μια άλλη σημαντική ρύθμιση αφορά τους κανόνες με τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενώσουν δύο μικρότερα διαμερίσματα σε ένα ή, αντίθετα, να χωρίσουν ένα μεγάλο ακίνητο σε περισσότερα — μια πρακτική που έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb).

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται αυτές οι παρεμβάσεις, πώς επανακαθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα βάσει των νέων τετραγωνικών, αλλά και τι είδους συναινέσεις απαιτούνται από τη Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες που αλλοιώνουν την εικόνα ή τη στατικότητα των κτηρίων.

Η ειδική επιτροπή αναμένεται να παραδώσει το τελικό κείμενο το αμέσως επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στις σχέσεις της… ελληνικής πολυκατοικίας.