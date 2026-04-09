Το «πράσινο φως» για την πρώτη εκταφή στην υπόθεση των Τεμπών έδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο Λάρισας, δίνοντας λύση στη διαφωνία που είχε ξεσπάσει μεταξύ Εισαγγελίας και της οικογένειας του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη που χάθηκε στα Τέμπη.

Ουσιαστικά το Δικαστικό Συμβούλιο δικαίωσε την οικογένεια του θύματος που ζητούσε εξειδικευμένες εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού και όχι της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα οι δικαστές έκριναν στο σκεπτικό τους που παρουσιάζει η «Ζούγκλα»:

«Πρέπει να λυθεί η υφιστάμενη διαφωνία μεταξύ του προσφεύγοντος (σ.σ. πατέρα Άγγελου) και της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας υπέρ του πρώτου, υπό την έννοια του ότι αναιτιολόγητα περιορίζεται η διενέργεια των ζητηθέντων από αυτόν εξετάσεων μόνο σε εργαστήρια εντός της Ελληνικής Επικράτειας».

Οι Δικαστές επίσης διευκρινίζουν :

«Πρέπει κατ’ αρχάς να επισημανθεί ότι η επιλογή του κατάλληλου φορέα ή προσώπου για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του προσώπου που διατάσσει την πραγματογνωμοσύνη, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο για τον διορισμό του πραγματογνώμονα και εν προκειμένω της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας ,η οποία και προέβη στο σχετικό διορισμό.|

Επιπλέον αναφέρεται ότι αναφορικά με το είδος, τους όρους εκτέλεσης και το εύρος των απαιτούμενων εξετάσεων θα πρέπει να υποδειχθούν από τον ορισθέντα πραγματογνώμονα ενώ επισημαίνεται ότι «γίνεται αντιληπτό ότι καθίσταται αναγκαίο πρώτα να βρεθούν τα εργαστήρια που θα διενεργήσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις και αναλύσεις και εν συνεχεία να ακολουθήσει η εκταφή και δειγματοληψία από τη σορό».

Το χρονικό

Στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρονται όλα όσα έγιναν για την υπόθεση .Η αρχή έγινε στις 2.05.2024 όταν συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν μήνυση και σε βάρος των ιατροδικαστών στα Τέμπη. Η προκαταρκτική εξέταση που έγινε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατέληξε επί της ουσίας σε αρχειοθέτηση της μήνυσης.

Στη συνέχεια η δικογραφία ανασύρθηκε από το αρχείο με απόφαση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τη διακρίβωση τέλεσης αυτεπάγγελτα διωκόμενων αδικημάτων όπως ψευδούς βεβαίωσης και παράβασης καθήκοντος από τους εμπλακέντες ιατροδικαστές. Σε εκείνο το στάδιο παραγγέλθηκαν να διενεργηθούν «πλήρεις βιοχημικές -τοξικολογικές εξετάσεις μετά από εκταφή των θυμάτων ,στις περιπτώσεις που οι συγγενείς τους το ζητούν και με λήψη βιολογικού υλικού από τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της ταφής”. Στην παραγγελία αναφερόταν ότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν στα «αρμόδια-κατάλληλα εργαστήρια».

Ακολούθησε η παραγγελία των εισαγγελικών αρχών προς την αστυνομία για να κληθούν οι συγγενείς και να δηλώσουν ποιοι επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία. Σε δεύτερη παραγγελία προστέθηκαν και τεχνικοί σύμβουλοι.

Ο πατέρας του Άγγελου Τηλκερίδη, ζήτησε από τους προανακριτικούς υπαλλήλους να διενεργηθεί ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη με πολύ συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εξετάσεις. Στην αίτησή του επικαλούμενος ασάφεια των εισαγγελικών παραγγελιών που είχαν ήδη γίνει και κίνδυνο εξάντλησης των δειγμάτων που θα ληφθούν στα πλαίσια τους, υποστήριξε την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των εξετάσεων προκειμένου να γίνει ρητή αναφορά σε συγκεκριμένες αναλύσεις που απαιτούνται όπως τόνιζε για την διακρίβωση της αλήθειας.

Εξετάσεις όπως εξειδικευμένα ιατροδικαστική γενετική ,εξειδικευμένη τοξικολογική-χημική ανάλυση για επιταχυντές και δείκτες εισπνοής καπνού/τοξικών αερίων καθώς και για υδρογονάνθρακες και προϊόντα καύσης.

Ο πατέρας του Άγγελου τόνιζε ότι οι εξειδικευμένες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα αλλά πρέπει με εισαγγελική παραγγελία να αποσταλούν στο εξωτερικό αναφέροντας μάλιστα δύο εργαστήρια σε Ολλανδία και Γερμανία.

Πραγματογνώμονας διευκρίνιζε επιπλέον ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα.

Ακολούθησαν διευκρινιστικές παραγγελίες από την Εισαγγελία Λάρισας με τον ιατροδικαστή να στέλνει τις δικές του διαπιστώσεις. Τον Φεβρουάριο του 2026 ο πατέρας του Άγγελου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις μόνο σε εργαστήρια της Ελλάδας και προχωρά σε ανάκληση της συναίνεσης για εκταφή του γιου του.

Προσφεύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας με την 16.02.2026 εισαγγελική παραγγελία της, προέβη αναιτιολόγητα σε περιορισμό των διενεργηθησόμενων εξετάσεων μόνο σε όσες δύνανται να πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ερχόμενη έτσι σε αντίθεση με τις προηγούμενες παραγγελίες της».