Του Πολύβιου Κανέ

Δεν υπάρχει άνθρωπος στα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή που να μην αισθάνεται συντετριμμένος από την τραγωδία. Πέρα από τον πόνο για τον άδικο χαμό των πέντε εργαζομένων γυναικών, η «Βιολάντα» ήταν το σήμα κατατεθέν μία πόλης, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια επιχείρησε να διαβεί τον Ρουβίκωνα για να εισέλθει στη νέα εποχή.

Το εργοστάσιο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, κατασκευάστηκε το 2020. Ήταν δηλαδή καινούργιο και σύγχρονο. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο άνθρωπός που πήρε μία μικρή βιοτεχνία παρασκευής μπισκότων για κοινωνικές εκδηλώσεις και την έφθασε εκεί που την έφθασε, σπούδασε ηλεκτρονικός. Ο πεθερός του, διατηρούσε την οικογενειακή επιχείρηση με τα μπισκότα. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, ο γαμπρός του κατάφερε να στήσει μία παραγωγική επιχείρηση με τζίρο, περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, και με σχεδόν μηδενικό δανεισμό.

«Ο Τζιωρτζιώτης είναι “ψείρας”». Με αυτή τη φράση θα περιγράψουν τον επιχειρηματία αυτόν, όσοι τον γνωρίζουν καλά και όσοι συνεργάστηκαν επαγγελματικά μαζί του.

Δεν άφηνε τίποτε στην τύχη. Αντίθετα. Όλα πέρναγαν και περνούν από τα χέρια του. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους έχουν σπεύσει ήδη να πουν πώς, ενδεχομένως, να υπήρχαν κενά στους μηχανισμούς ασφαλείας του εργοστασίου.

«Αποκλείεται και σας το δηλώνω ρητά. Οι εγκαταστάσεις και οι μηχανισμοί ασφαλείας είχαν πλήρως ελεγχθεί από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη», θα μας επισημάνει με απόλυτη βεβαιότητα μηχανικός από την πόλη των Τρικάλων, ο οποίος εργάστηκε στη βιομηχανία.

«Όπως είναι και ανακριβές πώς υπέστησαν ζημιά οι δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου. Καμία ζημιά δεν έχουν υποστεί. Αν είχαν εκραγεί αυτές οι δεξαμενές θα είχε κινδυνεύσει όλη η περιοχή», συνεχίζει να εξηγεί ο μηχανικός, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις εγκαταστάσεις.

Η «Βιολάντα» εξάγει τα προϊόντα της σε όλον τον κόσμο. Ακόμη και στη Φλόριντα έφθασαν τα μπισκότα της. Εταιρεία δυναμική, σύγχρονη, ανταγωνιστική, με ποιοτικά προϊόντα και εξαιρετικά προχωρημένη αντίληψη ως προς την συνεργασία της διοίκησης με τους εργαζομένους.

Η μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκάλεσε σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ευρύτερο κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν πολύωρη μάχη και τις έρευνες για τα αίτια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι και πριν από τη σημερινή τραγωδία, η «Βιολάντα» συγκαταλεγόταν στις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, έχοντας εξελιχθεί από μια τοπική επιχείρηση σε οργανωμένο βιομηχανικό όμιλο με πολλαπλές παραγωγικές μονάδες.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τρεις παραγωγικές μονάδες στη Θεσσαλία:

-το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου παράγεται ο βασικός όγκος των προϊόντων,

-ένα σύγχρονο εργοστάσιο στη Λάρισα, το οποίο η ίδια η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει ως «eco-friendly», μονάδα νέας γενιάς, καθώς και

-τρίτη μονάδα παραγωγής, επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί περί τους 250 εργαζόμενους, με τα προϊόντα του να έχουν ισχυρή παρουσία στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα σε αγορές του εξωτερικού.

Αξίζει μία ακόμη επισήμανση. Όλοι θέλουν να εργαστούν στη «Βιολάντα».

Η διοίκηση της εταιρείας συμπεριφερόταν ανέκαθεν με τρόπο σύγχρονο, ανταποδοτικό και καθόλου «βαλκανικό» . Με λίγα λόγια πρόκειται για μία πολύ καλή εταιρία, σταθερή, η οποία συμμερίζεται και τις αγωνίες των εργαζομένων της. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι ένας άνθρωπός που συνηθίζει να βοηθά τους συνανθρώπους του και να προστρέχει για να απαλύνει την αγωνία ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Έχουμε λοιπόν και λέμε. Μία εταιρεία σύγχρονη και μία παραγωγική μονάδα η οποία κατασκευάστηκε μόλις το 2020. Μία ποιοτική παραγωγή και μία επιχειρησιακή πολιτική, η οποία φθάνει να έχει έναν τζίρο δεκάδων εκατομμυρίων τον χρόνο, χωρίς μάλιστα τραπεζικό δανεισμό που να προκαλεί αδιέξοδα. Το αντίθετο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την διεθνή αγορά, πολλοί ισχυροί παράγοντες στην βιομηχανία τροφίμων ενδιαφέρθηκαν για την εξαγορά της εταιρείας.

Όσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες, επισημαίνουν πώς οι μηχανισμοί και τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν άψογα και ελέγχονταν τακτικότατα.

Κατά τις πρώτες μαρτυρίες, οι εργαζόμενοι πριν την έκρηξη δεν είχαν εντοπίσει διαρροή αερίων. Δεν υπήρξε μυρωδιά ή άλλη χαρακτηριστική ένδειξη.

Προκαλεί λοιπόν, τουλάχιστον, την περιέργεια η από την πρώτη στιγμή εμπλοκή στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής. Η «Βιολάντα» λειτουργούσε χωρίς εντάσεις, χωρίς οικονομικά βάρη που να οδηγούσαν σε αδιέξοδα, με εγκαταστάσεις μοντέρνες και λειτουργικές. Δεν υπήρξαν ενδείξεις διαρροής προπανίου. Δεν εντοπίστηκαν βλάβες στο σύστημα ασφαλείας. Με λίγα λόγια, η «Βιολάντα» λειτουργούσε σε ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον.

Είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλήξουν όσοι διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας σε κάποια συμπεράσματα. Θα ήταν μάλιστα πολύ επιπόλαιο και άστοχο η ενασχόληση με σενάρια και θεωρίες συνομωσίας. Είναι όμως απαραίτητο από την πρώτη μάλιστα στιγμή να περιγραφεί με πάσα λεπτομέρεια το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούσε αυτή η βιομηχανική μονάδα, μέχρι την στιγμή που την κτύπησε αλύπητα η τραγωδία.

Τα ανακριτικό της Πυροσβεστικής και τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, καθώς και οι αξιωματικής της ΕΛΑΣ που έχουν σπεύσει στα Τρίκαλα, εντός των επομένων εικοσιτετραώρων θα έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Μένει τελικά μόνον ο πόνος για των άδικο χαμό αυτών των πέντε εργαζομένων γυναικών. Και όπως πάντα συμβαίνει στις τραγωδίες μένει και αναπάντητο αυτό το… γιατί.