Ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα θα βρεθεί την Δευτέρα (5/1), ο 36χρονος που συνελήφθη στα Ιωάννινα, καθώς διαπιστώθηκε ότι έδωσε στον 14χρονο γιο του κοκαΐνη. Το παιδί παρέμεινε μέχρι και χθες (3/1), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκειμένου να γίνει και νέα τοξικολογική εξέταση, την οποία παρήγγειλε η Αστυνομία.

Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο και για τα τοπικά αστυνομικά χρονικά.

Το χρονικό του συμβάντος

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, ο 36χρονος πατέρας, μαζί με τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του και φίλο του, αλλά και το γιο του, βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Ο ίδιος, μπροστά στα μάτια του παιδιού του, έκανε απροκάλυπτα χρήση κοκαΐνης, και στη συνέχεια, πρόσφερε το ναρκωτικό και στον γιο του. Το νεαρό παιδί δοκίμασε και λίγη ώρα αργότερα άρχισε να νιώθει έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας και ζάλη. Πολύ σύντομα η κατάστασή του χειροτέρευσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.