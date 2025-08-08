Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου υπέστη επιληπτικό επεισόδιο. Οι γιατροί μπόρεσαν να τη συνεφέρουν.

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας,

στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,

στις 13:00. Posted by Αντώνης Σαμαράς / Antonis Samaras on Friday, August 8, 2025

Εν συνεχεία, έπειτα από προτροπή του πατέρα της, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Όμως εκεί, η 34χρονη υπέστη δεύτερο επιληπτικό επεισόδιο, το οποίο συνοδεύτηκε από καρδιακή ανακοπή. Για 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Δεν είναι γνωστό αν η Λένα αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα υγείας.