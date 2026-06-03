Δικαστές και Εισαγγελείς ψήφισαν σήμερα για την ηγεσία του Αρείου Πάγου καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η θητεία της Προέδρου κ. Παπαδοπούλου και του Εισαγγελέα κ. Τζαβέλλα.

Οι μυστικές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο ΣτΕ έδειξαν:

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, συγκεντρώνοντας 58.

Ακολούθησαν η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους και ο Σωκράτης Πλαστήρας με 48.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Αλεξάνδρα Αποστολάκη με 43 ψήφους, ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 40, ο Γεώργιος Σχοινοχωρίτης με 39 και η Αικατερίνη Χονδρορίζου με 35 ψήφους.

Η Βαρβάρα Πάπαρη συγκέντρωσε 19 ψήφους, ενώ ο Μιχαήλ Αποστολάκης έλαβε 4.

Στην αντίστοιχη διαδικασία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας κατέλαβε την πρώτη θέση με 18 ψήφους, ενώ δεύτερος ήταν ο Βασίλειος Φλωρίδης με 16 ψήφους.

Ακολούθησαν οι Δημήτριος Μητρουλιάς και Μαρία Γκανέ με 10 ψήφους έκαστος, ενώ οι Άννα Καλουτά και Ευσταθία Καπαγιάννη συγκέντρωσαν από 7 ψήφους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό και κατά την ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη θέση του Εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας συγκέντρωσε 70 ψήφους, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Βασίλειου Φλωρίδη, ο οποίος έλαβε 62.

Ακολούθησαν η Ευσταθία Καπαγιάννη με 32 ψήφους, ο Δημήτριος Μητρουλιάς με 29 και η Μαρία Γκανέ με 26.

Τέλος, τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.