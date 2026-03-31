Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου των δύο γυναικών, έπειτα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, για την υπόθεση στου Ζωγράφου που συγκλόνισε τη χώρα, όταν εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί δύο γυναικών, μάνας και κόρης, σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα.

Τουλάχιστον δυο μήνες ο χρόνος θανάτου

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, ο χρόνος θανάτου εντοπίζεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν. Οι δύο γυναίκες δεν έχουν κάποια βίαιη κάκωση, δεν έχουν μαχαιρωθεί, πυροβοληθεί ή στραγγαλιστεί. Θα πραγματοποιηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές για να εντοπιστεί, ίσως, η αιτία θανάτου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σημειώνεται πως η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανησυχία συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου δηλώνοντας ότι είχαν χάσει τα ίχνη των δύο γυναικών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενικά πρόσωπα κατήγγειλαν την εξαφάνιση των δύο γυναικών, τους τελευταίους μήνες. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος κινητοποίησε την οικογένεια ώστε να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Αστυνομικοί, παρουσία Εισαγγελέα, εισήλθαν στο διαμέρισμα το απόγευμα της Κυριακής (29/3), και κατά τον έλεγχο εντόπισαν ένα δωμάτιο σφραγισμένο με πρόχειρο τοιχίο και στόκο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες τους. Όταν απομακρύνθηκαν τα υλικά, ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα των δύο γυναικών.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 54χρονος Ι.Β., γιος και αδελφός των θυμάτων, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών, ηλικίας 91 και 56 ετών, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, ενώ κινούνταν κανονικά στη γειτονιά χωρίς ιδιαίτερη επαφή με τους κατοίκους. Όπως αναφέρουν γείτονες, μητέρα και κόρη εμφανίζονταν πάντα μαζί, ωστόσο το τελευταίο διάστημα, η παρουσία τους είχε σταματήσει, προκαλώντας ερωτήματα.

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα και η αδελφή του πέθαναν από φυσικά αίτια, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Όπως μάλιστα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, προχώρησε στη σφράγιση του δωματίου όπου βρίσκονταν οι σοροί, προκειμένου να μην γίνει γνωστός ο θάνατός τους.