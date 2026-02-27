Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για την αποκεφαλισμένη σορό που βρέθηκε στη Χαλκιδική το απόγευμα της Πέμπτης.

Λόγω της προχωρημένης σήψης, άγνωστα παραμένουν ακόμη τα στοιχεία της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανόν να πρόκειται για γυναίκα, ενώ εκτιμάται πως έχουν περάσει τουλάχιστον τέσσερις μήνες από το θάνατό της.

Λήφθηκε βιολογικό υλικό και παραγγέλθηκαν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να συνεχιστεί η ιατροδικαστική έρευνα και δοθεί φως σε αυτή την υπόθεση θρίλερ που έχει αναστατώσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Πώς εντοπίστηκε το ακέφαλο πτώμα

Κατά τη διάρκεια εργασιών του Δήμου, εντοπίστηκε σορός σε αποσύνθεση μέσα σε σακούλες στην περιοχή του Γλαρόκαβου.

Το μακάβριο εύρημα βρέθηκε περίπου στις 17:30, από τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τσιρκούδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

Συγκλονιστική η μαρτυρία του προέδρου της κοινότητας Πευκοχωρίου:

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, μιλώντας στο thestival, τόνισε ότι «Ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».

Σημειώνεται ότι στις έρευνες συμμετέχει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πηγή: Thestival