Κακώσεις στο πρόσωπο, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα αλλά και στην περιοχή των γλουτών κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία, προκύπτει ότι ο 20χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από απώλεια περίπου δύο λίτρων αίματος. Το θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι φέρεται να δόθηκε από μπροστά, ενώ στο σώμα του θύματος εντοπίστηκαν και εκδορές, στοιχείο που παραπέμπει σε πάλη πριν από το μοιραίο.

Παράλληλα, στο θύμα πραγματοποιήθηκε και αξονική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να παραδοθούν σήμερα στην οικογένειά του, μετά από παρέμβαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε το προηγούμενο 24ωρο, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι τίθεται στη διάθεση των αρχών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Κατά την εξέτασή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα που δεν γνώριζε, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του, προς το οποίο κατευθυνόταν εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ακόμη άτομα βρίσκονταν λίγο πιο μακριά και παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Όπως ισχυρίστηκε, οι δράστες τον χτύπησαν στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ ορισμένα από τα χτυπήματα, έγιναν με σφυρί.

Ο 23χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπέστη και ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία φέρεται να επιβεβαιώνει ότι είχε δεχθεί επίθεση.

Σε ό,τι αφορά το θανατηφόρο περιστατικό, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι όταν έπεσε στο έδαφος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 20χρονο, ενεργώντας όπως είπε σε κατάσταση άμυνας, χωρίς να αντιλαμβάνεται ακριβώς ποιον ή πού χτυπούσε. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μαχαίρι ανήκε στον ίδιο τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να δικαιολόγησε την κατοχή του λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της φονικής συμπλοκής παραμένουν ασαφή. Πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας σημειώνουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται είτε με προσωπικές διαφορές είτε με οπαδικές αντιπαραθέσεις.

Ο 23χρονος και ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κανένας από τους δύο δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης δύο επιθέσεις που φέρεται να σημειώθηκαν τους προηγούμενους μήνες σε επιχείρηση της οικογένειας του 23χρονου, όπου εργάζεται και ο ίδιος, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για δύο περιστατικά: στη μία περίπτωση άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης και στη δεύτερη πέταξαν καπνογόνο. Το ένα από τα δύο συμβάντα καταγγέλθηκε στις αρχές, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το φονικό περιστατικό στην Καλαμαριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ