Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται ο θάνατος της 24χρονης γυναίκας, η οποία το απόγευμα της Παρασκευής 15/5, έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος που έμενε στον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45 στην οδό Καλλιρρόης, όταν η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα από την πτώση. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά προσήγαγαν τον 50χρονο σύντροφο της 24χρονης, με τον οποίο συγκατοικούσε στο διαμέρισμα από όπου έγινε η πτώση.

Η κατάθεσή του διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος και κοιμόταν, όταν η 24χρονη τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Κατά τον ίδιο, λίγη ώρα αργότερα την αναζήτησε μέσα στο σπίτι και τότε διαπίστωσε ότι είχε πέσει από το μπαλκόνι. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 50χρονος υποστήριξε ότι τη στιγμή της πτώσης βρισκόταν στο μπάνιο. Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές εξετάζουν αναλυτικά τα όσα ανέφερε, επιχειρώντας να συνθέσουν με ακρίβεια τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να θεωρούνται ύποπτα ή να παραπέμπουν σε επεισόδιο βίας.

Αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ίχνη αναστάτωσης ή σημάδια πάλης, ενώ αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς και η σορός της 24χρονης στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει ψηφιακά πειστήρια, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές συνομιλίες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή και εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

«Ήταν ένα ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι»

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το ζευγάρι ως χαμηλών τόνων και χωρίς προβλήματα με τη γειτονιά.

Γείτονες που άκουσαν την αναστάτωση μετά την πτώση δήλωσαν σοκαρισμένοι, τονίζοντας ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ εντάσεις ή φασαρίες από το διαμέρισμα όπου διέμεναν οι δύο τους.

Η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, οι οποίες περιμένουν και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.