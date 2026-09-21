Επί τρεις περίπου ώρες κατέθετε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο της εξέτασης βρέθηκε η επαγγελματική του σχέση με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, με τον ίδιο να διευκρινίζει πως υπήρχε μεταξύ τους επίσημη σύμβαση συνεργασίας, με διάρκεια αρκετά χρόνια.

Αναφερόμενος στην επαφή του με τον γνωστό τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω κοινών γνωστών από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο. Συγκεκριμένα, ανέφερε μία γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων.

Η αρχική τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε προγραμματιστεί νέο ραντεβού για το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να καταγραφεί το πλήρες ιατρικό του ιστορικό.

Το επίμαχο μήνυμα και η φωτογραφία της πλασμαφαίρεσης

Μεγάλο μέρος των ερωτήσεων του ανακριτή επικεντρώθηκε στους λόγους για τους οποίους ο υπνοθεραπευτής ήταν ο παραλήπτης της φωτογραφίας που έστειλε η 56χρονη γιατρός στις 14:45, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Ο κ. Κομιανός επανέλαβε την εκτίμησή του πως τη στιγμή της λήψης ο τραγουδιστής βρισκόταν στη ζωή.

Έρευνα στις επικοινωνίες και άρση απορρήτου

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το εύρος και η συχνότητα των κλήσεων τις κρίσιμες ώρες.

Εφόσον προκύψουν επιπλέον συνομιλίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, δεν αποκλείεται η ανακριτική έρευνα να επεκταθεί και σε νέες κατευθύνσεις.

Ένταση και δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στην Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων. Αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες της κατάθεσής του, επικαλούμενος τη μυστικότητα της ανάκρισης, τονίζοντας πως προσήλθε αυτοβούλως ως μάρτυρας για να συνδράμει στη Δικαιοσύνη.

Στο πλευρό του ήταν ο συνήγορός του, Γιάννης Γλύκας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του εμπλέκεται αποκλειστικά με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Παράλληλα, ο κ. Κομιανός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη δημοσιότητα που έλαβε το όνομά του, ζητώντας να σταματήσει ο δημόσιος διασυρμός του.