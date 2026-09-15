Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, έχοντας εκτίσει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια, έχει εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών από τον Οκτώβριο του 2020, ενώ έχει μετρήσει και η προφυλάκισή του για 1.5 χρόνο, όταν συνελήφθη το 2013.

Στα έξι χρόνια μέτρησαν και τα μεροκάματα όπου η μία ημέρα μετρά ως διπλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία Βορίδη το 2023, όποιος έχει καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος αρχηγός κόμματος, για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή του, δηλαδή για 13 έτη στην περίπτωση Κασιδιάρη.

«Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι ερμηνείες είναι διαφορετικές για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές.

Η πλευρά του υποστηρίζει ότι μπορεί να κατέβει και το έχει δηλώσει ήδη η συνήγορος του Βάσω Πανταζή αναφέροντας ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή του καθώς τα μεροκάματα μετράνε διπλά.

Συνταγματολόγοι αναφέρουν ότι η πραγματική ποινή είναι στα 13 χρόνια, άρα το 2033.

Τη λύση θα δώσει το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.