Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Πόρσε (Porsche) που ενεπλάκη χθες τα ξημερώματα σε σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, όταν το όχημά της συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Στην κατάθεσή της στην Αστυνομία, που την προσήγαγε ώρες μετά το ατύχημα, εντοπίζοντας την από τον αριθμό κυκλοφορίας της μαύρης Πόρσε, ισχυρίστηκε πως εκείνη οδηγούσε τη στιγμή του τροχαίου, με συνέπεια να συλληφθεί. Παρά ταύτα, μένει να εξακριβωθεί από τις αρμόδιες Αρχές πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο, ποιός οδηγούσε την Πόρσε, αν είχε καταναλώσει αλκοόλ και πόσο και αν πράγματι ειδοποιήθηκε η Αστυνομία για όσα συνέβησαν εγκαίρως.

Το τροχαίο έγινε χθες γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα όταν το πολυτελές όχημα συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με συνέπεια να τραυματιστούν μια 26χρονη και ένας 28χρονος. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το άτομο που οδηγούσε την Porsche είχε εξαφανιστεί.

Μετρήσεις για το αλκοόλ – Τι λένε οι δικηγόροι της

Μερικές ώρες αργότερα εντοπίστηκε η 45χρονη επιχειρηματίας και ιδιοκτήτριά της Porsche και καταθέτοντας στην ΕΛΑΣ είπε πως εκείνη οδηγούσε τη στιγμή του τροχαίου. Υπεβλήθη, μάλιστα, σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε θετικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να κάνει αιματολογική μέτρηση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται σήμερα.

Οι δικηγόροι της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, επισήμαναν πως η 45χρονη δεν εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο αλλά ενώ ήταν σε σοκ βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο, που ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι έγινε κλήση στην Αστυνομία για το περιστατικό από άτομα που ήταν μαζί της.

Διασκέδαζε νωρίτερα με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η 45χρονη τη βραδιά του ατυχήματος διασκέδαζε με τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά και παρέα φίλων.

Δείτε βίντεο από τη νυχτερινή διασκέδαση, πριν τη σύγκρουση στην οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, με την 45χρονη να είναι μαζί με τον Τρύφωνα Σαμαρά:

Τρύφωνας Σαμαράς: «Μόλις την είχα γνωρίσει, δεν την ήξερα από πριν»

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη σχέση του με την συλληφθείσα 45χρονη ιδιοκτήτρια της Πόρσε, μίλησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος γνώρισε την 45χρονη επιχειρηματία την προηγούμενη μέρα και το βράδυ της Πέμπτης, οι δυο τους, μαζί με μία φίλη της γυναίκας, διασκέδαζαν σε δύο διαφορετικά νυχτερινά μαγαζιά.

«Εγώ χθες ήμουν καλεσμένος ενός φίλου μου δημοσιογράφου, για να γνωρίσω την Κωνσταντίνα (τη 45χρονη), γιατί θα κάναμε τη Δευτέρα κάποια story με την Πόρσε και κάποια άλλα αμάξια. Τις κυρίες τις γνώρισα χθες. Είχαμε βγει σε ένα μαγαζί και μου λέει (η 45χρονη ιδιοκτήτρια του εμπλεκόμενου οχήματος) “έχω την Πόρσε, δεν έρχεσαι και εσύ;”. Και κάθομαι εγώ συνοδηγός, οδηγάει όμως η φίλη της η Χριστίνα, ήταν γύρω στις 2 και κάτι, πηγαίναμε στο δεύτερο μαγαζί.», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαύρη Πόρσε κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η Αστυνομία εντόπισε την ιδιοκτήτρια της και την προσήγαγε για κατάθεση.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής η 45χρονη, ιδιοκτήτρια Κέντρου Αισθητικής στην συμπρωτεύουσα, παραδέχτηκε πως οδηγούσε η ίδια το όχημα που συγκρούστηκε τα ξημερώματα με άλλο αυτοκίνητο, στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Δύο τραυματίες

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δεύτερο όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα, με την γυναίκα που ανασύρθηκε από αυτό, να μεταφέρεται με κατάγματα στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τραυματισμένος είναι επίσης και ο 28χρονος οδηγός που νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.