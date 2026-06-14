Στο μικροσκόπιο των έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του ελληνικού «FBI») βρίσκεται το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για τη στυγερή δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, που προκύπτουν από την εξέταση των βίντεο, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο θύμα και δράστης να είχαν κλείσει προκαθορισμένο ραντεβού στο σημείο της εκτέλεσης.

Οι κάμερες έχουν καταγράψει τη στιγμή του εγκλήματος, αποτυπώνοντας τον δράστη να πυροβολεί εν ψυχρώ τον 25χρονο, ο οποίος καθόταν στα σκαλάκια, και αμέσως μετά να τρέχει για να απομακρυνθεί και να χαθεί προς τον Λόφο του Στρέφη.

Τα τέσσερα σενάρια που εξετάζει το ελληνικό «FBI»

Μετά την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος, το οποίο είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα για παροχή ασύλου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με τις έρευνες να κινούνται σε συγκεκριμένους άξονες.

Αρχικά, εξετάζεται αν η υπόθεση συνδέεται με εγχώρια εγκληματικά δίκτυα ή τη διακίνηση ουσιών στην περιοχή. Έπειτα, ερευνάται αν πρόκειται για τη συνέχεια του αιματηρού κύκλου μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών ομάδων, που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ελληνικό έδαφος.

Εν συνεχεία, δεν αποκλείεται ο 25χρονος να είχε βρει καταφύγιο στη χώρα μας προσπαθώντας να ξεφύγει από απειλές και διώξεις που δεχόταν στη γειτονική χώρα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεκρός να ανήκε σε κάποια οργάνωση που αντιπολιτεύεται ενεργά τον Ταγίπ Ερντογάν ή να ήταν μέλος του δικτύου των Γκιουλενιστών, αν και για το τελευταίο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 25χρονος δεν είχε απασχολήσει ουσιαστικά τις Ελληνικές Αρχές, καθώς στο πληροφοριακό σύστημα εμφανίζονται μόνο δύο τυχαίες προσαγωγές για έλεγχο, που του είχαν γίνει στο παρελθόν, στην Αθήνα και στον Βόλο.

Το χρονικό της εκτέλεσης στα Εξάρχεια και ο άγριος καβγάς

Η δολοφονία διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους, με την αστυνομία να αποκλείει άμεσα τον χώρο. Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλιά, φέροντας πέντε τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ στο σημείο συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες από όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να καταδίωξε το θύμα πριν ανοίξει πυρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, θύμα και δράστης ήταν γνώριμες φυσιογνωμίες, καθώς περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους στο συγκεκριμένο σημείο και φαίνεται πως γνωρίζονταν. Μάλιστα, γύρω στις 17:00 του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, είχε προηγηθεί ένας ιδιαίτερα έντονος καβγάς ανάμεσά τους.

Ο 25χρονος συνήθιζε να κυκλοφορεί στη γειτονιά μαζί με τον μικρόσωμο σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του και τη στιγμή της δολοφονίας.

Όταν οι αστυνομικοί και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τη σορό, βρήκαν το τετράποδο σε κατάσταση σοκ, να στέκεται εντελώς βουβό και κρυμμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του. Το ζώο αρνιόταν πεισματικά να τον εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα οι Αρχές να αποφασίσουν να μην το μετακινήσουν βίαια εκείνη τη στιγμή.