Λίγες ώρες μετά την αναγκαστική επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», λόγω του σπασίματος ενός παραθύρου σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο της Μακεδονία προς το Μόναχο της Γερμανίας, η αεροπορική εταιρεία rRyanair εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, περιγράφοντας το συμβάν και τις ενέργειες του πληρώματος:

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό»

Αναφορικά με τη διαχείριση των επιβατών και την εξέλιξη του ταξιδιού τους, η εταιρεία σημείωσε:

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί»

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους:

Στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» 61χρονος με εγκαύματα τριβής

Παρά την αναφορά της εταιρείας για παροχή βοήθειας απλώς «στο έδαφος», η κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ κρίθηκε επιβεβλημένη και άμεση.

Ο 61χρονος επιβάτης, ο οποίος είχε την ατυχία να κάθεται στη θέση δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου αποκολλήθηκε το τζάμι, δέχθηκε τη σφοδρή πίεση του αέρα.

Ο άνδρας παρελήφθη από το ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», φέροντας κακώσεις στον αυχένα αλλά και εγκαύματα τριβής.

Προληπτική διακομιδή εγκυμονούσας στο «Ιπποκράτειο»

Ένα δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να παραλάβει μια έγκυο γυναίκα, η οποία ταξίδευε δίπλα στον 61χρονο τραυματία.

H εγκυμονούσα μεταφέρθηκε άμεσα και προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι τόσο η ίδια όσο και το έμβρυο είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους, έλαβε εξιτήριο.

Οι υπόλοιποι επιβάτες, αφού υπέστησαν μια μικρή καθυστέρηση, επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος αντικατάστασης και πέταξαν κανονικά για τη Γερμανία, ενώ το καθηλωμένο αεροπλάνο ελέγχεται εξονυχιστικά από τεχνικούς για να διαπιστωθεί η αιτία της αποκόλλησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ryanair:

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».