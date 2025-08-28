Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, σε συνέντευξή του στο Πρώτο Πρόγραμμα, διαβεβαίωσε τους καταναλωτές ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με των χημικών που ανιχνεύτηκαν σε αυγά.

Όπως εξήγησε, η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε σε τυχαία δείγματα από οικόσιτα κοτέτσια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και εντόπισε την υπέρβαση των νομοθετικών ορίων για υπερφθοριωμένες ενώσεις σε 8 από τα 17 δείγματα.

Ο κ. Θωμαΐδης επισήμανε πως η εν λόγω μελέτη είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να κατανοηθεί το πρόβλημα της ρύπανσης από χημικές ουσίες και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία του πληθυσμού. «Και εμείς δεν το περιμέναμε (σ.σ. αυτό το ποσοστό). Η αλήθεια είναι ωστόσο αυτή η ουσία, μία από αυτές που είναι οι απαγορευμένες, υπάρχει παντού, η PFOS. Αν εμείς τώρα πάμε να δώσουμε αίμα, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρούμε PFOS στον οργανισμό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θωμαΐδης.

Αναφερόμενος στη σύνδεση αυτών των ουσιών με σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος και οι διαταραχές του ανοσοποιητικού, ο καθηγητής δήλωσε ότι τα δεδομένα είναι ακόμη αποσπασματικά και απαιτούν περαιτέρω επιστημονική μελέτη και επιδημιολογικές έρευνες για να εξαχθούν τεκμηριωμένα συμπεράσματα. «Σίγουρα, έχουν συσχετιστεί με κάποιες άλλες διαταραχές που λέγονται ενδοκρινικές διαταραχές και έχουν συσχετιστεί με προβλήματα στην αναπαραγωγή ή στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή στην παχυσαρκία, περισσότερο από ό,τι στην καρκινογένεση ή οτιδήποτε άλλο» υπογράμμισε.

Απαντώντας στο ερώτημα, αν υπάρχει κάτι να προσέξει κανείς αγοράζοντας αυγά, ο κ. Θωμαΐδης εξήγησε ότι πήρε δημοσιότητα η μελέτη αυτή για τα αυγά συγκεκριμένα, όμως αυτές οι ουσίες μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα τρόφιμα και γενικότερα αυτές οι ουσίες από τη στιγμή που έχουν όρια, ελέγχονται».

«Άρα, το τι κυκλοφορεί σε πιστοποιημένα σημεία πώλησης είναι ελεγμένο κατά πλειοψηφία, δειγματοληπτικά πάντα. Δηλαδή, εμείς πήραμε τυχαία δείγματα τα οποία δεν πωλούνται στην ανοιχτή αγορά. Πήγαμε από την πλευρά της περιβαλλοντικής έκθεσης να δούμε. Επομένως, σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Αυτές οι έρευνες θα συνεχίσουν να γίνονται και θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας» τόνισε, σημειώνοντας πως όπως ισχύει για όλα τα τρόφιμα πρέπει ο καταναλωτής να προτιμά τα πιστοποιημένα προϊόντα.

«Ό,τι είναι στην αγορά θα πρέπει να ελέγχεται, οπότε γενικότερα υπάρχει κάποια πρόνοια και γίνονται δειγματοληψίες» επισήμανε.

«Πρέπει να αντιληφθούμε, το έχω πει κατ’ επανάληψη σε πολλές εκπομπές πολλά χρόνια τώρα, ότι ζούμε σε έναν χημικό κόσμο. Χρησιμοποιούμε καθημερινά πάρα πολλά προϊόντα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες, άλλωστε αυτή είναι και η χρήση τους και η χρησιμότητά τους, έχουν διευκολύνει πολύ τη ζωή μας. Αυτά όμως τα χημικά τώρα που συζητάμε, οι λεγόμενες υπερφθοριωμένες ενώσεις, χρησιμοποιούνται από το 1940. Ήταν συστατικά των τεφλόν, των αντικολλητικών τηγανιών, είναι σε πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης γιατί είναι επιβραδυντές φλόγας, αντιδιαβρωτικά.

Αυτά τα χημικά από τη χρήση τους καταλήγουν στο περιβάλλον. Όμως είναι τέτοιες οι ιδιότητες τους, οι οποίες δεν μπορούν να διασπαστούν στο περιβάλλον με καμία διεργασία, είτε χημική είτε ακόμα και βιοτική, δηλαδή με κάποιο μικροοργανισμό. Καταλήγουν λοιπόν στο περιβάλλον, διαχέονται παντού και έχουν φτάσει από τον Αρκτικό Πόλο μέχρι την Ανταρκτική, αυτό έχει γίνει γνωστό τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τις αναλύσεις που κάνουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Υπήρξε ανησυχία και μελετήθηκε περαιτέρω η οικολογική τους δράση, απαγορεύτηκαν κάποιες από αυτές, μπήκαν όρια στα τρόφιμα και έτσι σήμερα διερευνούμε με διάφορες μελέτες και έρευνες πανευρωπαϊκά, πού βρίσκονται, ποια είναι τα επίπεδά τους και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν» περιέγραψε ο κ. Θωμαΐδης.