Της Λυδίας Παππά

Συγκλονίζουν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, την οποία προσπαθούν να εξιχνιάσουν οι Αρχές, μετά τη σύλληψη των δύο 22χρονων, του φερόμενου ως φυσικού δράστη και του συνεργού του.

Η ομολογία του 22χρονου συνεργού, μετά την παράδοσή του στις Αρχές, είχε από όλα. Ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εκβιασμό, απόπειρες ανθρωποκτονίας και διαλόγους πριν από το έγκλημα.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα ισχυρίστηκε ο 22χρονος συνεργός, με τα περισσότερα όμως να αμφισβητούνται από τον φερόμενο ως εκτελεστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, μετέβη συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και παραδόθηκε.

Ο νεαρός, με τα αρχικά ΧΤ, μίλησε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία.

Ο φερόμενος ως συνεργός του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

«Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι το 2022 γνωρίστηκε σε καφέ στην Αθήνα, όπου εργαζόταν, με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η περιγραφή του στη συνέχεια αναφέρει:

«Εκείνο το καλοκαίρι, του ζήτησα να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα. Το τρίτο βράδυ που έμεινα εκεί, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ με προσέγγισε και παρά τη θέλησή μου ήλθαμε σε σωματική επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω».

Υποστηρίζει ότι μετά την πράξη ο ίδιος αναστατωμένος φώναζε ότι θα καλέσει την Αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε:

«Τότε έβγαλε από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα, μου έδωσε 400 ευρώ και μου είπε πάρε αυτά για να μη μιλήσεις». Εγώ συνέχισα να αντιδρώ και μου είπε «Ποιον θα πιστέψουν, εσένα που είσαι 18 ετών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;»

Ο 22χρονος περιγράφει ότι στη συνέχεια έφυγε από το κάμπινγκ και ήρθε στην Αθήνα, καταφεύγοντας μάλιστα στα ναρκωτικά για να διαχειριστεί τα όσα έγιναν.

Οι απόπειρες εκβιασμού

Μετά το 2022, ο νεαρός κατηγορούμενος πλησίασε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 τον 68χρονο, προκειμένου να τον εκβιάσει και να πάρει χρήματα.

Τα παραδέχτηκε όλα, αναφέροντας μάλιστα ότι το αεροβόλο το προμηθεύτηκε από τον φερόμενο εκτελεστή.

Επιχείρησε και δεύτερη φορά να εκβιάσει τον αρχιτέκτονα και πάλι απέτυχε.

Τότε είπε στον φίλο του τα όσα έγιναν για να πάρει την απάντηση: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ.»

Το σχέδιο

Ο 22χρονος αναφέρει στη συνέχεια ότι με ταξί έφθασε στο σπίτι του φερόμενου εκτελεστή και πήγαν στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί παρέλαβαν ένα λευκό σκούτερ και πήγαν στην Καλαμάτα όπου και έμειναν σε ξενοδοχείο.

Μέσα στη θήκη της κιθάρας ήταν η ξανθιά περούκα και το περίστροφο:

«Όταν φθάσαμε στο κάμπινγκ, ο φίλος μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα στη μοτοσυκλέτα στην είσοδο. Άκουσα πέντε ή έξι πυροβολισμούς και ένα άτομο να φωνάζει βοήθεια. Είδα τον φίλο μου να κινείται προς εμένα και να λέει “κάτσε πίσω, εγώ οδηγάω”».

Όπως είπε, μερικά μέτρα παρακάτω ζήτησε από τον φερόμενο εκτελεστή να σταματήσει, αποβιβάστηκε, άλλαξε ρούχα και επέστρεψε -αρχικά κολυμπώντας και στη συνέχεια πεζός- στην Καλαμάτα. Από εκεί επέστρεψε στην Αθήνα με ΚΤΕΛ.