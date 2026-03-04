Ανησυχία έχει προκαλέσει και στην Ελλάδα ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ειδικά έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στη Βρετανική Στρατιωτική Βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Μάλιστα, ορισμένοι προβληματίζονται σε βαθμό που συζητούν και το ενδεχόμενο της επιστράτευσης. Φυσικά, ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται μέχρι στιγμής μακρινό, όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως σε περίπτωση που ο πόλεμος παραταθεί και επεκταθεί.

Τι προβλέπει ο κανονισμός για την επιστράτευση

Η επιστράτευση μπορεί να είναι «γενικής» ή «μερικής» φύσεως. Η μερική αφορά συγκεκριμένες εφεδρικές κλάσεις ή περιοχές της επικράτειας, καθώς και ειδικές κατηγορίες ή ειδικότητες εφέδρων, όπως αξιωματικοί και στρατιώτες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, υπάρχουν δύο φάσεις επιστράτευσης. Στην πρώτη, καλούνται όσοι είναι κάτω των 41 ετών και στη δεύτερη, όσοι είναι μεταξύ 41 και 45 ετών. Οι άνω των 45 απαλλάσσονται προσωρινά από την ειδική και μερική επιστράτευση.

Σε περίπτωση πορτοκαλί συναγερμού, δηλαδή κατάστασης ειδικής ή μερικής επιστράτευσης, καλούνται με Φύλλα Ατομικής Προσκλήσεως (ΦΑΠ) οι υπόχρεοι να παρουσιαστούν στις μονάδες τους. Τα ΦΑΠ επιδίδονται από την αστυνομία σε 24ωρη βάση και σε περιοχές πρώτης γραμμής η παρουσία πρέπει να είναι άμεση, εντός 2-4 ωρών.

Στις υπόλοιπες περιοχές, το χρονικό περιθώριο αυξάνεται ανάλογα με την απόσταση. Οι μετακινήσεις προς και από τη μονάδα είναι δωρεάν, με χρήση ειδικών κουπονιών στο κάτω μέρος του ΦΑΠ. Αν κάποιος αδυνατεί να μεταβεί εγκαίρως, οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Στρατόπεδο Προώθησης Εφέδρων, το οποίο αναλαμβάνει τη διαδικασία προώθησης ή επανατοποθέτησης σε άλλη μονάδα.

Σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, τα ηλικιακά όρια μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας. Ουσιαστικά, καλούνται όλοι οι ικανοί να φέρουν όπλο, ανεξαρτήτως ηλικίας, σύμφωνα με τον κανονισμό.

Ποιοι καλούνται πρώτοι

Όσοι διαθέτουν πράσινα φύλλα πορείας καλούνται πρώτοι, ενώ οι κάτοχοι λευκών εντάσσονται στη δεύτερη φάση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα κάτω των 41 ετών έχουν λευκά φύλλα, καθώς δεν ανήκουν σε κρίσιμες ειδικότητες.

Όλοι οι έφεδροι που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους διαθέτουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) με ειδικούς κωδικούς, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί απόρρητοι. Όσοι δεν θυμούνται τις αντιστοιχίες των κωδικών, μπορούν να απευθυνθούν στη στρατολογική υπηρεσία της περιοχής τους.

Οι κάτοχοι λευκών ΕΦΠ εντάσσονται στη β΄ φάση και λαμβάνουν ειδοποίηση στο σπίτι τους. Είναι σημαντικό να έχουν ενημερώσει τη στρατολογική υπηρεσία για τυχόν αλλαγές διεύθυνσης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Τα απαραίτητα έγγραφα για όσους καλούνται

Οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν μαζί τους: