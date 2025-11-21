Γράφει ο Τοπογράφος Μηχανικός Νίκος Καρδούλας

Διαβάζοντας τις αναρτήσεις και την αρθρογραφία της φίλης και συναδέλφου τοπογράφου μηχανικού Γραμματής Μπακλατζή, η οποία ασχολείται ενδελεχώς με το συγκεκριμένο θέμα, εντόπισα ορισμένα σημαντικά στοιχεία για τους πολίτες και τα οποία αναφέρω στη συνέχεια.

Με βάση το νέο ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄194/15.04.20) γίνεται επαναοριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, χωρίς όμως να ληφθούν υπ’ όψιν τα όρια οικισμών που ορίστηκαν από τους Νομάρχες μετά το 1983. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια συρρικνώνονται και πολλά οικόπεδα καθίστανται μη οικοδομήσιμα.

Ανάλυση

Το νέο ΠΔ ορίζει τρεις ζώνες (εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων) και περιορίζει δραστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις στους μικρούς οικισμούς.

Οι τρεις ζώνες των οικισμών που θα δομούνται είναι:

• Α Ζώνη: Το εσώτερο – συνεκτικό τμήμα του οικισμού, που είχε δημιουργηθεί προ του 1923. Για τον καθορισμό του θα χρησιμοποιηθούν αεροφωτογραφίες του 1939 ή 1945.

• Β Ζώνη: Το συνεκτικό τμήμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των ετών 1923 και του 1983.

• Β1 Ζώνη: Το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του 1923 και του 1983.

Στις τρεις ζώνες θα ισχύσουν οι παρακάτω αρτιότητες:

Ζώνη Α:

• Ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο 15μ.

• Κατ’ εξαίρεση, τα οικόπεδα μικρών οικισμών, όπως ορεινοί, ημιορεινοί, θα θεωρούνται άρτια εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 500 τ.μ. και πρόσωπο 10 μ.

Κατά παρέκκλιση στη ζώνη Α:

• Ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. και πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο, κατά τη δημοσίευση του νέου Π.Δ.

• Όσα είχαν στις 13.03.1981, ελάχιστο εμβαδόν 300 τ.μ. και πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

• Όσα είχαν στις 25.07.1979, ελάχιστο εμβαδόν 150 τ.μ. και πρόσωπο σε υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο.

Ζώνες Β και Β1:

• Εμβαδόν αρτιότητας από 300 τ.μ. έως 2.000 τ.μ. και πρόσωποσε δρόμο 10 μ.

• Για όσα δημιουργήθηκαν μετά την 04.11.2011, ισχύει πρόσθετη προϋπόθεση ελάχιστου μήκους προσώπου 10 μ. για εμβαδόν οικοπέδου έως 500 τ.μ. και 15 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ.

Στην Ελλάδα το 92% των οικισμών της χώρας είναι κάτω των 2.000 κατοίκων και το 80% των οικοπέδων τους απειλούνται με αποχαρακτηρισμό.

Χιλιάδες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να γίνουν χωράφια, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών γης, την απώλεια επί της ουσίας ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και την ακινητοποίηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Το νέο ΠΔ θα ισχύσει όταν ολοκληρωθούν και εκδοθούν για κάθε οικισμό τα αντίστοιχα ΠΔ, όπου θα φαίνονται οι νέοι όροι δόμησης. Εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί σε δύο με τρία χρόνια από σήμερα.

Επομένως, όσοι έχετε οικόπεδα και δεν καλύπτεστε από τους νέους όρους δόμησης που αναφέρονται στο νέο ΠΔ, θα πρέπει μέσα στα επόμενα δύο με τρίαχρόνια να εκδώσετε οικοδομική άδεια με τους ισχύοντες σήμερα όρους δόμησης, ώστε να κατοχυρώσετε το δικαίωμα δόμησης πριν την έκδοση των ΠΔ των οικισμών, εκτός αν προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώσει τα όρια που είχαν θεσμοθετηθεί παλαιότερα με αποφάσεις Νομαρχών, όπως έγινε στο Πήλιο και στο Ρέθυμνο, όπου το ΣτΕ ακύρωσε τα όρια σε περίπου 150 οικισμούς.

Συμπεράσματα

Η χώρα μας διαθέτει πάνω από 10.000 οικισμούς και οικογένειες που είχαν επενδύσει σε μικρά οικόπεδα, είτε για μόνιμη κατοικία είτε για τουριστική αξιοποίηση και βρίσκονται πλέον μπροστά σε ένα νέο, ασφυκτικό καθεστώς δόμησης.

Συνέπεια όλων αυτών θα είναι, άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα που για 42 χρόνια βρίσκονται εντός οικισμού, να τίθενται ξαφνικά, με την εφαρμογή του νέου ΠΔ, εκτός οικισμού και να καθίστανται μη άρτια και μη οικοδομήσιμα χωράφια.

Δείτε την ανάρτηση:



* Ο Νίκος Καρδούλας είναι Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Στατιστικολόγος, Πολιτικός Αναλυτής, Συνταγματάρχης ε.α. και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ το 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.