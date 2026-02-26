Έρχονται βαριά πρόστιμα για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Το σχέδιο νόμου, που θα παρουσιάσουν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αυστηροποιεί τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς παιγνίων και στοχεύει σε καταστήματα, λέσχες και μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται παράνομα.

Φαίνεται πως ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα αυτό.

Ακόμη, στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρξουν πρόσθετες ρυθμίσεις που θα αφορούν το Δημόσιο, μεταξύ άλλων συνταξιοδοτικές παρεμβάσεις, καθώς και μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις.

Ανάμεσά τους, η επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής σε κινητή συσκευή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν:

1.Μέτρα για αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού όπως:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος

Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις τυχερών παιγνίων οι κυρώσεις γίνονται ακόμη αυστηρότερες, φτάνοντας έως και πολυετείς καθείρξεις. Ειδικότερα, αν τα παίγνια είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) το 2024, σχεδόν 800.000 πολίτες φέρονται να έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένα site, σε παράνομες λέσχες και σε παράνομα καζίνο. Τα ποσά που συνολικά αφορούσαν αυτές τις οντότητες εκτιμώνται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει απώλεια εσόδων για το κράτος περίπου μισό δισεκατομμύριο. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστοτόπους.