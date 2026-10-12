Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδι, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου, τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10). Βασικός ύποπτος για τον θάνατό της θεωρείται από τις αστυνομικές αρχές ο 62χρονος γιος της, ο οποίος έχει ήδη προσαχθεί.

Η φρικτή αποκάλυψη έγινε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι άκουγε φωνές από την κατοικία όπου έμεναν η θεία του και ο γιος της.

Ασφυξία και σημάδια πάλης «έδειξε» η πρώτη αυτοψία

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε νεκρή, φέροντας μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και εμφανή σημάδια πάλης.

Ο ιατροδικαστής που κλήθηκε στο σημείο εκτίμησε, σε μια πρώτη αυτοψία, ότι ο θάνατος της άτυχης γυναίκας προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Μάλιστα, προσδιόρισε τον χρόνο θανάτου το απόγευμα της Κυριακής, αρκετές ώρες δηλαδή πριν ειδοποιηθούν οι αρχές.

«Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα» – Τι είπε ο γιος σε γείτονά του

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία περιοίκου που μίλησε για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα, όταν ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης του ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. «Η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι» του είπε χαρακτηριστικά. Όταν ο γείτονας ρώτησε τι έπαθε η γυναίκα, ο 62χρονος απάντησε ασυνάρτητα: «Τη σκούνταγα, την αγκάλιαζα…».

Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε στους διασώστες και στις αρχές ότι ο 62χρονος, ο οποίος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιπλέον, υπήρχαν μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε, την απειλούσε, και η ηλικιωμένη συχνά κρυβόταν για να αποφύγει τα χτυπήματά του. Ο 62χρονος είναι γνώριμος των αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών.

Μαζί με τον 62χρονο γιο, οι αρχές έχουν προσαγάγει και τον 69χρονο ανιψιό που ειδοποίησε την Αστυνομία, προκειμένου να ρίξει «φως» στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 89χρονη. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.