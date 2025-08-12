Για την κατάσταση των πύρινων μετώπων ενημέρωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης και όπως τόνισε 106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή την στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων, οι 63 από αυτές εκδηλώθηκαν σήμερα.

Όπως εξήγησε, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να παρέχει τέσσερα αεροσκάφη.

Αναλυτικά η ενημέρωση του κ. Βαθρακογιάννη:

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή την στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων. Οι 63 από αυτές εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στη Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Αρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό. Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεως πυρκαγιών κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπου σε συνεργασία με αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την έναρξη των πυρκαγιών. Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι αυτό το λόγο η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για μία ακόμη φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».