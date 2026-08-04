Στη «Ζούγκλα» μίλησε η ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού « Open» Μαρία Σιαμπάνου. Η δημοσιογράφος τα τελευταία εικοσιτετράωρα ήταν στο επίκεντρο σχολίων, κριτικής, ακόμη και κανιβαλισμού από τα social media, επειδή ξέσπασε σε νευρικό γέλιο κατά την διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από την μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αττική.

Η Μαρία Σιαμπάνου εξήγησε πως μία δημοσιογράφος του Δικτύου «Forecast Weather Greece» την ώρα της ζωντανής μετάδοσης από τα Μέγαρα, γλίστρησε και έπεσε μπροστά στα μάτια των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων, με αποτέλεσμα όλοι να ξεσπάσουν σε νευρικά γέλια. Όμως ο τηλεοπτικός φακός που δεν συγχωρεί τίποτε, ακόμη και ένα νευρικό γέλιο, απαθανάτισε την στιγμή.

Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, που συμβαίνει παρόμοιο περιστατικό. Άλλωστε, όσοι δημοσιογράφοι έχουν εργαστεί εντατικά στο πεδίο, έχουν αργά ή γρήγορα, έρθει αντιμέτωποι, με ανάλογες καταστάσεις.

Ο διαχειριστής του Forecast Weather Greece, Γιάννης Σταματάκης, εξηγεί το τι ακριβώς συνέβη μπροστά στις κάμερες εκείνη την ημέρα.

Η Μαρία Σιαμπάνου δέχτηκε αυστηρές μέχρι και αδικαιολόγητα σκληρές κριτικές από ανώνυμους χρήστες του Διαδικτύου. Κάποιοι μάλιστα απαίτησαν την απόλυσή της. Ο Διευθυντής Ειδήσεων του «Open» Χρήστος Παναγιωτόπουλος με δημόσια παρέμβασή του στήριξε την δημοσιογράφο. Την ίδια στάση κράτησε και το συνδικαλιστικό όργανο των Πυροσβεστών.