Πρωτοφανές είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στην ενδοχώρα των Χανίων, όταν δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για πέντε ολόκληρες ώρες.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του zarpanews.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Το όχημα είχε εκτελέσει το πρωινό του δρομολόγιο, ξεκινώντας στις 7:45, για να μεταφέρει τους μαθητές στο δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής. Στη συνέχεια, στάθμευσε εν αναμονή του μεσημβρινού δρομολογίου της επιστροφής.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα του ενός νηπίου επισκέφτηκε το σχολείο για να αφήσει το γεύμα του παιδιού της, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη του ημέρα στο ολοήμερο τμήμα. Η απάντηση των εκπαιδευτικών ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ εκείνη την ημέρα στο σχολείο προκάλεσε συναγερμό. Η αναζήτηση οδήγησε τον οδηγό πίσω στο σταθμευμένο λεωφορείο λίγο πριν τις 13:00, όπου αντίκρισε κλειδωμένα μέσα στο όχημα όχι ένα, αλλά δύο νήπια.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, ο οδηγός και η συνοδός εκτελούσαν το συγκεκριμένο δρομολόγιο για πρώτη φορά. Τα δύο μικρά παιδιά φαίνεται πως κάθονταν στις πίσω θέσεις, με αποτέλεσμα να μην γίνουν αντιληπτά κατά την αποβίβαση των υπολοίπων μαθητών.

Η οργή και η αγωνία των συγγενών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα λόγια γονέα που φοιτά στο ίδιο σχολείο: «Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση».

Άλλος γονέας, μιλώντας στο zarpanews.gr, έθεσε ζήτημα ευθύνης: «Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», σημειώνοντας παράλληλα τον αντίκτυπο που είχε το συμβάν στην ψυχολογία των παιδιών: «Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

Τον παράγοντα της τύχης υπογράμμισε άλλη μητέρα, λέγοντας: «Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;».

Η αντίδραση του ΚΤΕΛ και η απόλυση της συνοδού

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου προχώρησε στην άμεση απομάκρυνση της συνοδού. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιάννης Καψανάκης, επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας: «Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».

Λίγο αργότερα, εκδόθηκε και η επίσημη ανακοίνωση της «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ», η οποία αναφέρει:

«Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες, 16 Σεπτεμβρίου 2026, σε σχολικό λεωφορείο της “ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ”, που εκτελεί καθημερινά δρομολόγιο προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της ενδοχώρας των Χανίων, η Εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω:

Από την πρώτη στιγμή που η “ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.” ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την “ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ”.

Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδός για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό καθ’ αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της – που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της Εταιρείας – αντιβαίνουν στις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της “ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ” για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της Εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών».