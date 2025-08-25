Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την δολοφονία στον Βόλο, όπου 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους.

Στον 40χρονο δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Χθες η αδελφή της 36χρονης μίλησε για την κακοποίηση που βίωνε το θύμα μέσα στον γάμο της. Όπως αποκάλυψε, η γυναίκα υπέμενε σωματική και σεξουαλική βία, με τον σύζυγό της να τη βιάζει και να την αφήνει έγκυο, προκειμένου να την κρατά δέσμια.

«Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συχνά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο 40χρονος την απειλούσε πως «αν τον χώριζε, θα έκανε χειρότερα».

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά, όταν απέκτησαν παιδιά. «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε» ανέφερε η αδερφή της 36χρονης και πρόσθεσε:

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει» είπε περιγράφοντας τα όσα φρικτά συνέβαιναν στη ζωή του ζευγαριού, που κατέληξε τελικά σε τραγωδία.

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», είπε.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

Όπως υπογράμμισε, η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν πολλά χρόνια, ενώ ο φόβος για τη ζωή των παιδιών της ήταν εκείνος που εμπόδιζε την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.