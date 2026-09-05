Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέγραψε τον γνωστό TikToker Chris ASMR, κατά κόσμον Χρήστο Προβίσταλη, σε έξαλλη κατάσταση να βρίζει χυδαία και να απειλεί πως θα κάψει τη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο τον δείχνει σε δρόμο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, να εκτοξεύει απειλές κατά ατόμου που στο παρελθόν φαίνεται να τον είχε χτυπήσει προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ακούγεται να λέει «Έλα εδώ, είσαι τελειωμένος, θα κάψω τη Θεσσαλονίκη», και να εκτοξεύει βρισιές για την καταγωγή του ανθρώπου που επιτίθεται λεκτικά, η οποία φαίνεται να είναι αλβανική.

Ο Χρήστος Προβίσταλης, είναι γνωστός στο διαδίκτυο ως Chris ASMR (ή με το παρατσούκλι “Λίγδας” που του έχουν δώσει χιουμοριστικά οι χρήστες).

Είναι δημιουργός περιεχομένου (YouTuber και TikToker). Έγινε ευρύτερα γνωστός για τα βίντεο τύπου mukbang και ASMR, στα οποία καταγράφει τον εαυτό του να δοκιμάζει και να βαθμολογεί μεγάλες ποσότητες φαγητού, όπως σουβλάκια, πίτσες και burger.

Οι αντιδράσεις των χρηστών του TikTok

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε «κύμα» αλληλοσυγκρουόμενων αντιδράσεων και δεκάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντανακλώντας την αμηχανία, αλλά και τον διχασμό του κοινού.

Αρκετοί χρήστες προσέγγισαν το περιστατικό με χιούμορ και σαρκασμό, σχολιάζοντας σκωπτικά τη σωματική του διάπλαση, την ένταση της στιγμής και την πιθανότητα να… «φάει τη Θεσσαλονίκη», ενώ άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ψυχική του κατάσταση, κάνοντας λόγο για «αποδιοργάνωση λόγω της υπερέκθεσης στο ίντερνετ και τη δημοσιότητα».

Παράλληλα, δεν έλειψαν εκείνοι που έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που απλώς παράγει περιεχόμενο και δουλεύει χωρίς να ενοχλεί κανέναν, καλώντας τον κόσμο να τον αφήσει ήσυχο, ενώ ορισμένοι επισήμαναν με νόημα πως όλο αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ακόμη σκηνοθετημένο «σόου» για χάρη των προβολών.