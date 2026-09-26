Δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος ενός 59χρονου άνδρα. Ο κατηγορούμενος προωθούσε μέσω TikTok μια ιστοσελίδα που πουλούσε το σκεύασμα «AFTERPARTY-NOPOLICE», υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η κατανάλωσή του μετά από λήψη αλκοόλ μπορούσε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας.

Για την προσέλκυση πελατών χρησιμοποιούνταν μάλιστα το προκλητικό σλόγκαν: «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ».

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου (gov.gr). Από την ψηφιακή και διαδικτυακή διερεύνηση ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής του ιστότοπου, ενώ εντοπίστηκε και η εμπλεκόμενη εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως θυγατρική επιχείρησης με έδρα το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης ενημερώθηκαν άμεσα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 99 τεμάχια του προϊόντος προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή ανάλυση.

Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν τις κατάλληλες ελληνικές επισημάνσεις.

Επιπλέον, η χημική ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους έδειξε ότι το ρόφημα περιείχε συγκεντρώσεις βιταμινών έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα ποτά ελεύθερης αλκοόλης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.