Μια εξαιρετικά δραστήρια σπείρα, που είχε ως αποκλειστικό στόχο την εξαπάτηση και την κλοπή ανυποψίαστων πολιτών, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση του κυκλώματος ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν οι αστυνομικοί έδρασαν ακαριαία, μετά από επείγουσα πληροφορία για απάτη σε εξέλιξη.

Η επ’ αυτοφόρω έφοδος και οι συλλήψεις στον Μαραθώνα

Οι αστυνομικοί του Μαραθώνα ενημερώθηκαν ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη τηλεφωνική απάτη σε βάρος μιας γυναίκας και μετέβησαν στην οικία του θύματος, όπου κατάφεραν να αιφνιδιάσουν και να συλλάβουν έναν 31χρονο και έναν 26χρονο, τη στιγμή ακριβώς που αφαιρούσαν πλήθος πολύτιμων κοσμημάτων.

Στη βαριά δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί πλήρως και αναζητούνται. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το κόλπο με τη «διαρροή ρεύματος» και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι

Από την προανακριτική έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε., αποκαλύφθηκε η μεθοδολογία της οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον Απρίλιο.

Τα μέλη της σπείρας εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, κυρίως μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Στη συνέχεια, τηλεφωνούσαν στα σπίτια και προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει σοβαρή «διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος», έπειθαν τους ιδιοκτήτες να συγκεντρώσουν άμεσα όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά τους ώστε να μην καταστραφούν.

Ακολούθως, ζητούσαν από τα θύματά τους είτε να τοποθετήσουν τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο εντός του σπιτιού, και να μεταβούν σε διαφορετικό δωμάτιο, επιτρέποντας στους δράστες να μπουν ανενόχλητοι και να τα αφαιρέσουν, είτε τους έπειθαν να τα αφήσουν εκτός της οικίας, αφήνοντας παράλληλα την κεντρική είσοδο ανοιχτή, ώστε οι «τεχνικοί» να προσεγγίσουν γρήγορα και να τα αρπάξουν.

Μετακινήσεις με ταξί, χειρουργικές μάσκες και λεία 130.000 ευρώ

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης για να μην αφήνει ίχνη.

Για τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό ανώνυμων συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία άγνωστων ή ανύπαρκτων ατόμων.

Παράλληλα, για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα ταξί. Όταν πλησίαζαν τα σπίτια-στόχους, οι δράστες φορούσαν πάντα καπέλα και χειρουργικές μάσκες, ώστε να κρύβουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους από τυχόν κάμερες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει καταφέρει να εξιχνιάσει οχτώ περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η σπείρα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 130.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών συνεχίζονται.