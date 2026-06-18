Χιλιάδες Έλληνες πολίτες έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια θύματα από τηλεφωνικές απάτες, χάνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας, όπως κοσμήματα, ωστόσο οι Αρχές, αστυνομία και εισαγγελία, ενώ προχωρούν σε συλλήψεις και διώξεις δραστών, δεν εντοπίζουν από πού αυτοί προμηθεύονται τηλεφωνικούς αριθμούς, με ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας κ.α.

Χθες η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ακόμη μία ανακοίνωση –όπως εκατοντάδες αντίστοιχες τα τελευταία χρόνια- για τη σύλληψη ενός άντρα που μέσω παραπλανητικών τηλεφωνημάτων απόκτησε πρόσβαση σε σπίτια ηλικιωμένων και άρπαξε χρυσές λίρες αξίας 450.000 ευρώ και ότι είχε συνεργό και έναν 22χρονο που αναζητείται.

Η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της έγραφε ότι οι δράστες «για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από το οποίο καλούσαν τα υποψήφια θύματά τους και συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ρεύματος, προφασιζόμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή».

Από αυτές τις χιλιάδες απάτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με θύματα ηλικιωμένους, και όχι μόνο, λείπει σχεδόν πάντα ένα στοιχείο από τις έρευνες της αστυνομίας: πού βρίσκουν οι δράστες τους τηλεφωνικούς αριθμούς των θυμάτων.

Διότι έχει αποδειχθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις σε τηλεφωνικές οχλήσεις από «μαϊμού» λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, οι επιτήδειοι γνωρίζουν τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων θυμάτων.

Το zougla.gr έχει στη διάθεσή του μαρτυρία από άνθρωπο που δέχτηκε τέτοιο τηλεφώνημα από «λογιστή».

Ο Θ.Λ. λέει ότι η κλήση έγινε στον τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτός ο αριθμός είναι καταχωρημένος σε εταιρικό λογαριασμό που διατηρεί η σύντροφός του.

Όταν εκείνος απάντησε στο τηλέφωνο (σ.σ. ευτυχώς δεν έπεσε θύμα) του έκανε εντύπωση ότι δεν ζήτησαν εκείνον αλλά τη σύντροφό του.

«Αυτό δείχνει ότι είχαν πρόσβαση σε στοιχεία του λογαριασμού και ότι ο τηλεφωνικός αριθμός αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο όνομα» μας λέει ο ίδιος.

Επειδή δε ο αριθμός που τον κάλεσαν δεν είχε απόκρυψη, απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, εκείνοι του είπαν να μιλήσει με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, από εκεί τον παρέπεμψαν αλλού, στο τέλος κατέληξα ξανά στο Α.Τ.: «Κουράστηκα, τα παράτησα, δεν ασχολήθηκα ξανά».

Τα στοιχεία μέσα από τις εταιρείες

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για πρόσωπα μέσα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που «πωλούν» στοιχεία πελατών – λογαριασμών στις συμμορίες αυτές.

Παράλληλα, μην αγνοούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή πολύ γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας (σ.σ. στην οποία άνηκε το εταιρικό τηλέφωνο του καταγγέλλοντος), όπου υπήρξε το 2020 η μεγαλύτερη διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών, μετά από «χακάρισμα».

Στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για τρεις συνολικά εισβολές στα συστήματα της εταιρείας, με απόσπαση συνολικά 52 GB δεδομένων.

Η Αρχή για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχει επιβάλλει πρόστιμα στην εταιρεία 350.000 ευρώ για την υπόθεση αυτή, ενώ σε έκθεσή της αναφέρει ότι τα 52 GB περιείχαν στοιχεία 4,7 εκατομμυρίων πελατών, όπως ηλικία, οικονομικό πρόγραμμα κ.α.

Σε ότι αφορά την ταυτότητα των χάκερ και τον χειριστή της εταιρείας από τον password του οποίου έγινε η «επίθεση», η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο από την Εισαγγελία, ενώ σε ένα δικαστήριο που έγινε το 2024 ο υπεύθυνος της εταιρείας αθωώθηκε, προκαλώντας ωστόσο προβληματισμό ότι δεν παρέστη στη δίκη εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ.

Όπως συμβαίνει και με «διαρροές» στοιχείων από άλλες εταιρείες τηλεφωνίας, έτσι και στην περίπτωση της μαζικής αρπαγής στοιχείων από της γνωστής εταιρείας κινητής, προκύπτει ότι οι διωκτικές αρχές, αστυνομία και εισαγγελία, δεν έχουν ερευνήσει την πηγή από την οποία «προμηθεύονται» στοιχεία λογαριασμών υποψηφίων θυμάτων οι επιτήδειοι.

Η αστυνομία εστιάζει κυρίως στα μέλη των συμμοριών, οι οποίοι πολλές φορές να τυγχάνουν μέλη μίας συγκεκριμένης φυλετικής ομάδας, και δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες τους μετά από συλλήψεις, αλλά δεν έχει ερευνήσει για τυχόν «συνεργούς» τους από τις εταιρείες τηλεφωνίας.