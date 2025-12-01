Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά από τηλεφώνημα για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού σε αεροπλάνο που ήταν σταθμευμένο στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, προηγήθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα προς τα κεντρικά της αεροπορικής εταιρείας που ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που βρίσκεται στο Ηράκλειο και αναμενόταν να πραγματοποιήσει πτήση για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το τηλεφώνημα εξαρχής δεν θεωρήθηκε ως μια πραγματική απειλή, ωστόσο, η διενέργεια ελέγχου ήταν μονόδρομος.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε φτάσει πριν λίγα λεπτά στην πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ οι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί όταν έγινε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Αστυνομικοί και πυροτεχνουργός έλεγξαν το αεροπλάνο, δεν εντόπισαν κάτι περίεργο και το αεροσκάφος, κρίθηκε ότι μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού ή καθυστερήσεις.