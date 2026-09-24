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Συναγερμός έχει σημάνει στα Δικαστήρια Πειραιά, καθώς άγνωστος τηλεφώνησε προειδοποιώντας ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτήριο, χωρίς να δώσει κάποιον χρονικό περιορισμό.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ δρομολογείται η εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στο σημείο μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εξονυχιστικό έλεγχο στους χώρους των Δικαστηρίων.
Στο μεταξύ, λόγω της επιχείρησης ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία:
- στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη,
- στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.
Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ΤΕΕΜ.