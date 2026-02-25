Περιθώριο 40 λεπτών προκειμένου να εκκενωθούν τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έδωσε άγνωστος που τηλεφώνησε στις 9:31 το πρωί της Τετάρτης (25/2) στη «Ζούγκλα», λέγοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα.

